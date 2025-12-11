Vastu Tips: इस दिशा में बैठकर कभी ना करें भोजन, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत जीवन जीने के बहुत सारे खास नियम बताए गए हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। कई बार हम काफी व्यस्त होने के कारण बहुत सारी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं। उन्हीं में से एक आदत है सही दिशा में बैठकर भोजन करना। वास्तु शास्त्र में भोजन करने की सही दिशा क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। यदि हम गलत दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो इसका हमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसका असर हमारी सेहत पर भी होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें किस दिशा में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए जाने किस दिशा में भोजन करना सही नहीं होता है।