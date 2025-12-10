Vastu Tips 2026: नेगेटिव एनर्जी से चाहते हैं बचना? अपनाए वास्तु के ये उपाय

नेगेटिव एनर्जी (pc: gemini generated)
Vastu Tips 2026: वैदिक ज्योतिष और वास्तु में यह वर्ष सूर्य और गुरु की ऊर्जा से भरा साल माना जा रहा है। यह दोनों ही ग्रह प्रकाश, ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता के कारक हैं। इसलिए 2026 में अपने घर और अपनी व्यक्तिगत ओरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ खास वास्तु उपाय बेहद प्रभावी माने गए हैं।
वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि अवसरों, धन और सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साल की शुरुआत से ही अपने मुख्य द्वार को साफ-सुथरा, रोशन और ऊर्जावान रखना बेहद शुभ माना जाता है। दरवाजे पर हल्के और शुभ रंगों जैसे लाल, पीला, सुनहरा और सिल्वर का उपयोग घर की ओरा को मजबूत बनाता है। सुबह हल्दी वाला जल छिड़कने से न केवल नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बल्कि 2026 के सूर्य–गुरु प्रभाव के कारण धन और समृद्धि भी आकर्षित होती है। स्वास्तिक, ओम या श्री का प्रतीक मुख्य द्वार पर संरक्षण का कवच बनकर कार्य करता है।
घर में धन की स्थिरता के लिए तिजोरी का वास्तु भी महत्वपूर्ण है। तिजोरी में हल्दी की गांठ, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और थोड़ा गंगाजल रखना धन वृद्धि को आमंत्रित करता है। उत्तर दिशा, जिसे कुबेर दिशा कहा जाता है, साफ-सुथरी और हल्की रखनी चाहिए। नमक वाले पानी से सप्ताह में एक बार पोछा लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी स्वतः समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध रहता है।
रसोई घर में रात के समय कपूर जलाने की परंपरा घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत समाप्त करती है। वहीं सूर्यास्त के बाद मिट्टी के पात्र में कपूर, देसी घी और पीली सरसों जलाकर पूरे घर में धुआं देने से वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाता है। पीली सरसों गुरु तत्व का प्रतीक है और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है।
व्यक्ति की अपनी ओरा को मजबूत बनाने के लिए हल्दी या पीली सरसों का हल्का छिड़काव, माथे पर हल्दी का तिलक और पूर्णिमा पर क्रिस्टल या रुद्राक्ष को चांदनी में रखना बेहद लाभदायक है। लिविंग रूम में नींबू और नमक रखना नेगेटिविटी का सरल टेस्ट भी देता है और उसे सोख भी लेता है।
2026 सूर्य–गुरु का वर्ष है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना, तुलसी की माला या रुद्राक्ष धारण करना और “ओम नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप आपके पूरे साल को शुभता से भर देता है। घर में सूर्यमुखी के पौधे लगाना भी धन और पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ाने का अत्यंत सरल उपाय है।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग