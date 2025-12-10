10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Vastu Tips 2026: नेगेटिव एनर्जी से चाहते हैं बचना? अपनाए वास्तु के ये उपाय

साल 2026 सूर्य और गुरु की शक्तियों का वर्ष है। इस साल अपने घर और अपनी ओरा को पॉज़िटिव रखने के लिए मुख्य द्वार, उत्तर दिशा, रसोई, तिजोरी और रोज़ के रिचुअल्स पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। हल्दी वाला जल, कपूर, पीली सरसों, कुबेर यंत्र, दीप–धूप और सूर्यमुखी पौधा आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर धन–समृद्धि लाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 10, 2025

नेगेटिव एनर्जी (pc: gemini generated)

नेगेटिव एनर्जी (pc: gemini generated)

Vastu Tips 2026: वैदिक ज्योतिष और वास्तु में यह वर्ष सूर्य और गुरु की ऊर्जा से भरा साल माना जा रहा है। यह दोनों ही ग्रह प्रकाश, ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता के कारक हैं। इसलिए 2026 में अपने घर और अपनी व्यक्तिगत ओरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ खास वास्तु उपाय बेहद प्रभावी माने गए हैं।

मुख्य द्वार से शुरू होती है घर की पॉजिटिव एनर्जी


वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि अवसरों, धन और सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साल की शुरुआत से ही अपने मुख्य द्वार को साफ-सुथरा, रोशन और ऊर्जावान रखना बेहद शुभ माना जाता है। दरवाजे पर हल्के और शुभ रंगों जैसे लाल, पीला, सुनहरा और सिल्वर का उपयोग घर की ओरा को मजबूत बनाता है। सुबह हल्दी वाला जल छिड़कने से न केवल नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बल्कि 2026 के सूर्य–गुरु प्रभाव के कारण धन और समृद्धि भी आकर्षित होती है। स्वास्तिक, ओम या श्री का प्रतीक मुख्य द्वार पर संरक्षण का कवच बनकर कार्य करता है।

हल्दी वाले जल का महत्व और ऊर्जा शुद्धिकरण


घर में धन की स्थिरता के लिए तिजोरी का वास्तु भी महत्वपूर्ण है। तिजोरी में हल्दी की गांठ, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और थोड़ा गंगाजल रखना धन वृद्धि को आमंत्रित करता है। उत्तर दिशा, जिसे कुबेर दिशा कहा जाता है, साफ-सुथरी और हल्की रखनी चाहिए। नमक वाले पानी से सप्ताह में एक बार पोछा लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी स्वतः समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध रहता है।

रसोई घर में रात के समय कपूर जलाने की परंपरा घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत समाप्त करती है। वहीं सूर्यास्त के बाद मिट्टी के पात्र में कपूर, देसी घी और पीली सरसों जलाकर पूरे घर में धुआं देने से वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाता है। पीली सरसों गुरु तत्व का प्रतीक है और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है।

व्यक्तिगत ओरा को स्ट्रॉन्ग रखने के सरल तरीके

व्यक्ति की अपनी ओरा को मजबूत बनाने के लिए हल्दी या पीली सरसों का हल्का छिड़काव, माथे पर हल्दी का तिलक और पूर्णिमा पर क्रिस्टल या रुद्राक्ष को चांदनी में रखना बेहद लाभदायक है। लिविंग रूम में नींबू और नमक रखना नेगेटिविटी का सरल टेस्ट भी देता है और उसे सोख भी लेता है।

सूर्य देव की साधना: 2026 को शुभ बनाने की कुंजी

2026 सूर्य–गुरु का वर्ष है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना, तुलसी की माला या रुद्राक्ष धारण करना और “ओम नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप आपके पूरे साल को शुभता से भर देता है। घर में सूर्यमुखी के पौधे लगाना भी धन और पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ाने का अत्यंत सरल उपाय है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 05:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips 2026: नेगेटिव एनर्जी से चाहते हैं बचना? अपनाए वास्तु के ये उपाय

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips For west Direction: घर की पश्चिम दिशा में ना रखें ये सामान, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

Vastu Tips For west Direction
वास्तु टिप्स

Vastu Tips : घर की किस दीवार पर कौन सा रंग करवाएं , यहां जाने वास्तु नियम

Vastu Tips
वास्तु टिप्स

प्यार को शादी में बदलना है? अपनाएं ये 5 अचूक व्रत, जल्द बजेगी शहनाई!

Love Marriage Tips
धर्म/ज्योतिष

Kitchen Vastu Direction: किचन किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु विशेषज्ञ से समझें रसोई से जुड़ी हर बात

Kitchen Direction as Per Vastu
वास्तु टिप्स

रोज घर में जलाएं इस तेल का दीपक, घर में कभी नहीं होगी इन 5 चीजों की कमी

vastu tips
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.