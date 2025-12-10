Vastu Tips 2026: नेगेटिव एनर्जी से चाहते हैं बचना? अपनाए वास्तु के ये उपाय



वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि अवसरों, धन और सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साल की शुरुआत से ही अपने मुख्य द्वार को साफ-सुथरा, रोशन और ऊर्जावान रखना बेहद शुभ माना जाता है। दरवाजे पर हल्के और शुभ रंगों जैसे लाल, पीला, सुनहरा और सिल्वर का उपयोग घर की ओरा को मजबूत बनाता है। सुबह हल्दी वाला जल छिड़कने से न केवल नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बल्कि 2026 के सूर्य–गुरु प्रभाव के कारण धन और समृद्धि भी आकर्षित होती है। स्वास्तिक, ओम या श्री का प्रतीक मुख्य द्वार पर संरक्षण का कवच बनकर कार्य करता है।