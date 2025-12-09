Vastu Tips For west Direction: घर की पश्चिम दिशा में ना रखें ये सामान, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

Vastu Tips For west Direction:वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा को शनि की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में कुछ भी सामान रखने से पहले हमे वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। यदि घर की पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन तनाव और धन हानि बढ़ने लगती है। वास्तु शास्त्र में हर दिशा के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर को वास्तु दोष से रहित बनाया जा सकता है। वास्तु के अनुसार घर की पश्चिम दिशा में कुछ चीजों को रखने से वास्तु दोष लग सकता है। ऐसे में आइए जाने घर की इस दिशा में किन सामानों को नहीं रखना चाहिए।