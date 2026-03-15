Vastu Upay For Money: मेहनत के बाद भी नहीं टिकता पैसा? घर में करें ये 6 वास्तु सुधार, खुल सकते हैं धन के रास्ते

Vastu remedies for financial problems|फोटो सोर्स- Freepik
Vastu Upay For Money: कई लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पैसों की तंगी और बार-बार आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष भी हो सकता है। घर की कुछ छोटी-छोटी गलतियां धन के आगमन और बचत को प्रभावित करती हैं। ऐसे में समय रहते इन दोषों को सुधारना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं घर में किए जाने वाले 6 आसान वास्तु सुधार, जो धन के रास्ते खोलने में मदद कर सकते हैं।
वास्तु के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। इसलिए इसका मजबूत और साफ-सुथरा होना जरूरी माना जाता है। यदि दरवाजे में दरार हो, कब्जे ढीले हों या ताला ठीक से काम न कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार के आसपास पर्याप्त रोशनी रखें। दरवाजे के पास हरे पौधे या विंड चाइम लगाना भी शुभ माना जाता है।
वास्तु मान्यताओं के अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए इस हिस्से को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। यहां भारी फर्नीचर या अनावश्यक सामान रखने से बचना बेहतर माना जाता है।
वास्तु मान्यताओं के अनुसार धन और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने की दिशा भी अहम होती है। घर के दक्षिण-पश्चिम हिस्से को आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए तिजोरी या कैश लॉकर इसी दिशा में रखना लाभकारी बताया जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि तिजोरी का दरवाजा उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर खुले।
वास्तु शास्त्र में पानी का लगातार टपकना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर घर की रसोई, बाथरूम या किसी पाइप से पानी रिस रहा हो तो उसे जल्द ठीक कराना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा होने से धन हानि की स्थिति बन सकती है।
घर की उत्तर-पूर्व दिशा को काफी शुभ माना जाता है। यदि घर में एक्वेरियम, छोटा फाउंटेन या पानी से भरा बर्तन रखना हो तो इसे इसी दिशा में रखना बेहतर माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में जल तत्व रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
दक्षिण-पूर्व में लगाएं मनी प्लांट
घर में मनी प्लांट लगाना समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु के अनुसार इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। यह पौधा घर के वातावरण को भी ताजगी देता है और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है।
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