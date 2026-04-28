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Spider Webs Vastu Effects : घर के कोनों में लगे मकड़ी के जाले ला सकते हैं भारी आर्थिक संकट, तुरंत करें ये उपाय

Vastu for Spider Webs : घर में लगे मकड़ी के जाले सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी, रिश्तों में तनाव और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जानें इसके पीछे की सच्चाई और असरदार उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 28, 2026

Spider Webs Vastu Effects

Spider Webs Vastu Effects : घर के कोनों में जाले क्यों हैं खतरनाक? रिश्ते, सेहत और धन पर असर (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

How to Remove Spider Webs Permanently : अक्सर हम घर की साफ-सफाई करते समय ऊपर के कोनों या अलमारी के पीछे नजर आने वाले मकड़ी के जालों को बाद में देख लेंगे कहकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप सिर्फ धूल-मिट्टी समझ रहे हैं, वह असल में आपकी तरक्की और खुशहाली को जकड़ने वाला फंदा हो सकता है?

गर्मियों की शुरुआत होते ही मकड़ियां घर के कोनों में अपना डेरा डालना शुरू कर देती हैं। वास्तु शास्त्र और विज्ञान, दोनों ही नजरिए से इन जालों का घर में होना एक बड़े खतरे की घंटी है। आइए जानते हैं कि घर के अलग-अलग हिस्सों में ये जाले आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं।

Spider Webs Vastu Effects : छोटा सा जाला बन सकता है बड़ी परेशानी की वजह, वास्तु और विज्ञान दोनों देते हैं चेतावनी

1. बेडरूम के जाले: रिश्तों में लाते हैं कड़वाहट

अगर आपके बेडरूम की छत या कोनों में जाले लगे हैं, तो यह सीधे आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। वास्तु के अनुसार, इससे पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ता है और बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। यह जाला रिश्तों की गर्माहट को सोख लेता है और मानसिक अशांति का कारण बनता है।

2. किचन में जाला मतलब बीमारियों को दावत

रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। यहां जाले होने का मतलब है घर के सदस्यों की सेहत के साथ खिलवाड़। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन जालों में फंसी गंदगी और कीटाणु खाने में गिर सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन का खतरा रहता है। वास्तु कहता है कि गंदी रसोई से सौभाग्य, दुर्भाग्य में बदल जाता है।

3. पूजा घर में जाला: दुर्भाग्य का संकेत

हम रोज मंदिर में दीया जलाते हैं, लेकिन क्या कभी बारीकी से कोनों को चेक किया है? पूजा घर में मकड़ी के जाले होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। यह आपकी प्रार्थनाओं के फल को रोकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देता है।

4. कोनों के जाले और आर्थिक तंगी

घर के ऊंचे कोनों में लगे पुराने जाले आपकी आर्थिक स्थिति को उलझा देते हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि मकड़ी का जाला नकारात्मकता को सोखता है, जिससे घर में धन का आगमन रुक जाता है और फिजूलखर्ची बढ़ जाती है।

क्या कहता है विज्ञान और बचाव के उपाय?

सिर्फ वास्तु ही नहीं, हाइजीन (Hygiene) के लिहाज से भी जाले खतरनाक हैं। मकड़ी के जालों में एलर्जेंस (Allergens) होते हैं जो अस्थमा और सांस की बीमारी वाले मरीजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

छुटकारा पाने के खास तरीके:

नीम का पानी: सफाई करते समय पानी में थोड़ा नीम का तेल या सिरका (Vinegar) मिलाकर पोंछा लगाएं। इसकी गंध से मकड़ियां दोबारा नहीं आतीं।

पुदीने का स्प्रे: मकड़ियों को पुदीने (Peppermint) की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं होती। घर के कोनों में पुदीने के तेल का स्प्रे करें।

नियमित धुआं: शाम के समय घर में गूगल या लोबान का धुआं करें। इससे सूक्ष्म कीट भाग जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

घर में जाले होना आलस और नकारात्मकता का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे, तो आज ही एक लंबी झाड़ू उठाएं और इन मुसीबत के जालों को घर से बाहर का रास्ता दिखाएं।

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Published on:

28 Apr 2026 05:34 pm

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