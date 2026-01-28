शादी के बाद भूलकर भी न करें ये भूल, वर्ना टूट सकती है रिश्ते की डोर



महाभारत काल की विदुर नीति कहती है, रिश्ते में कड़वाहट का सबसे बड़ा कारण भाषा होती है। कठोर शब्द और घमंड सुखी घर-पिरवार को भी बर्बाद कर सकते हैं। जिस घर में महिलाओं की इज्जत होती है और पुरुष अपनी जिम्मेदारी समझता है, वहां हमेशा बरकत रहती है। शास्त्र तो "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" की बात करते हैं। यानी जहां नारियों को पूजा जाता है, वहां देवताओं का वास होता है।