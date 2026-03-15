Som Pradosh Vrat March 2026 : शिव कृपा की बरसात: मार्च 2026 में 2 ‘सोम प्रदोष’ का अद्भुत संयोग, जानें सही डेट

Som Pradosh Vrat March 2026 : मार्च 2026 में शिव भक्तों के लिए बड़ा तोहफा है एक नहीं, दो सोम प्रदोष व्रत अब अगर आप सोचते हैं सोम प्रदोष इतना खास क्यों है? तो जान लें, ये व्रत भगवान शिव को खुश करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। शिव की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के वक्त करने से मनचाहा वरदान मिलता है। बस दिल से पूजा कीजिए शिव कभी खाली नहीं लौटाते।