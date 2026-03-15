Daily Horoscope Today : आज का राशिफल 16 मार्च 2026 सोमवार: मेष, वृषभ, मिथुन सहित 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?
Daily Horoscope Today 16 March 2026 : आज 16 मार्च 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। दिन में धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और अगले दिन सूर्योदय से पहले शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही आज सोम प्रदोष व्रत का शुभ अवसर है और शाम 6:14 बजे से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास औरज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल। (Daily Horoscope Today)
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। काम में सफलता मिलेगी और गुप्त तरीकों से धन आने की संभावना भी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भोजन अच्छे से करें। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में आपकी कोई बड़ी सहायता कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। अपनी माता से दिल की बात कहने का मौका मिलेगा।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसके लिए आपको धन का सही प्रबंधन करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और साथियों का सहयोग भी मिलेगा। संतान की ओर से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, पार्टनर से बातचीत करने से खुशी महसूस होगी लेकिन कुछ लोग आपके रिश्ते के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, जिसको आपको समझदारी से डील करना होगा।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य फलदायक रहेगा। दांपत्य जीवन में तनाव के बीच प्यार की मीठी बातें भी होंगी, जिससे आपके रिश्ते में घनिष्ठता बढ़ेगी। लव लाइफ वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। कार्यक्षेत्र में लोगों के प्रयास और कड़ी मेहनत से कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, जिससे आपकी तारीफ होगी। व्यापार के सिलसिले में दिन काफी बेहतर रहेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे। अपने विरोधियों को खुद पर हावी ना होने दें, इसके लिए जरूरी है कि पहले से तैयार रहें।
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन साधारण है। आपके महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं क्योंकि आपका भाग्य कमजोर होगा। सभी से अच्छा बर्ताव करना जरूरी होगा नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। हर काम को सफल बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। प्रेम जीवन के लिए दिन कमजोर है। स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रह सकता है। काम से जी ना चुराएं और जहां आप काम करते हैं वहां सभी से मीठा बोलें।
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे। सुख सुविधा में दिन बिताएंगे। अपने लव पार्टनर के साथ वक्त बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। परिवार में किसी बड़े का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। काम के सिलसिले में आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। किसी महत्वपूर्ण काम का जिम्मा आपको दिया जा सकता है, जिससे समय पर पूरा करके देना बॉस की आंखों का तारा बना सकते हैं।
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत समझदारी से चलने का है। कार्यक्षेत्र में आज का दिन काफी अनुकूलता लेकर आएगा। आप काफी उत्साह वाले मूड में रहेंगे और कार्य में सफलता भी मिलेगी। अपने लव पार्टनर को साथ लेकर कहीं घूमने-फिरने या मूवी देखने जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा काम करेंगे लेकिन काम की वजह से ज्यादा समय ना दे पाने की वजह से पारिवारिक जीवन में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। परिवार में बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान रखना जरूरी होगा। घर में किसी तरह का वाद-विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला होगा। आप ट्रेवलिंग पर जा सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोग मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। मित्रों और रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा। अपने साथ काम करने वालों से अच्छा व्यवहार कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। प्यार के मामले में दिन मिलाजुला रहने वाला है, लव पार्टनर का मूड कभी अच्छा तो कभी बिगड़ जाएगा, जिससे आप परेशान होंगे। दांपत्य जीवन में खुशी भरा दिन रहेगा और जीवनसाथी आपका कोई फायदा करा सकता है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कहीं से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और कुछ नया काम शुरू करने की सोचेंगे। ससुराल से कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपका मन हर्षित होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी और परिवार के छोटों से सुख मिलेगा। दांपत्य जीवन में दिन अनुकूल रहने वाला है और घरवाले आपसे मिलकर खुश हो सकते हैं।
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। खर्चे बने रहेंगे लेकिन इनकम भी बढ़ती रहेगी। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, दुर्घटना होने की आशंका बन रही है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में स्थितियां सुधरेंगी और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। लव लाइफ में किसी वजह से कड़वाहट आ सकती है, पार्टनर का बर्ताव आपको पसंद नहीं आएगा और इससे आप दोनों के बीच दूरी आ सकती हैं।
मकर राशि वालों का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। कामकाज की अधिकता की वजह से सेहत खराब हो सकती है, साथ ही मानसिक रूप से तनावग्रस्त भी रहेंगे। आपके खर्चे अधिक होंगे और इनकम उनकी अपेक्षा में थोड़ी कम होगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपकी स्थिति सुधारने लगेगी। जमीन-जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लें। कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी। शादीशुदा लोग गृहस्थ जीवन में अपने प्रिय का साथ पाकर प्रफुल्लित रहेंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। काम में मजबूती महसूस करेंगे और अधिकारीगण आपसे खुश रहेंगे। दैनिक व्यापारियों की अच्छी इनकम भी होगी। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा सफलता देंगी और व्यापारिक ऑर्डर भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन में किसी बात से थोड़ी समस्या हो सकती है। किसी से कहासुनी हो सकती है। घर के बुजुर्गों के साथ नए बिजनस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपकी बुद्धिमानी काम आएगी और चुनौतियों पर जीत हासिल करेंगे। धन के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है लेकिन आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूल समय रहेगा। लव लाइफ में प्यार भरा दिन रहेगा और आपको पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं।
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