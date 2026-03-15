Daily Horoscope Today : आज का राशिफल 16 मार्च 2026 सोमवार: मेष, वृषभ, मिथुन सहित 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

Daily Horoscope Today 16 March 2026 : आज 16 मार्च 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। दिन में धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और अगले दिन सूर्योदय से पहले शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही आज सोम प्रदोष व्रत का शुभ अवसर है और शाम 6:14 बजे से पंचक भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास औरज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल। (Daily Horoscope Today)