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Rashifal 26 March: राशिफल 26 मार्च 2026: शुक्र के मेष में प्रवेश से चमकेगा करियर और प्यार, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Daily Horoscope 26 March 2026 : आज के राशिफल 26 मार्च 2026 में जानें सभी 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा। शुक्र के मेष में प्रवेश और मिथुन में चंद्र-गुरु योग से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पढ़ें पूरा दैनिक राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 25, 2026

Aaj Ka Rashifal 26 March 2026

Aaj Ka Rashifal 26 March 2026 : आज का राशिफल 26 मार्च 2026: मिथुन में चंद्र-गुरु योग, मिलेगा धन, सफलता और नए मौके (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Rashifal 26 March 2026 : Daily Horoscope 26 March 2026 : राशिफल 26 मार्च 2026 : राशिफल 26 मार्च 2026 एक खास खगोलीय बदलाव लेकर आया है, जिसमें शुक्र का मेष राशि में प्रवेश (Venus Enters Aries) आपके आकर्षण, आत्मविश्वास, आर्थिक लाभ और करियर ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु की युति संवाद, समझदारी और नए अवसरों के द्वार खोल रही है। आज का दिन प्रेम संबंधों में सुधार, आर्थिक फैसलों में स्पष्टता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला रहेगा। चाहे आप नौकरी, व्यापार या रिश्तों पर ध्यान दे रहे हों, यह राशिफल आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास बता रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा राशिफल।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi 26 March 2026)

आज का दिन आपके लिए खूबसूरत रहेगा। आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका कोई पुराना मित्र आज आपसे मिल सकता है। परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। आप किसी बड़े निवेश में भागीदार बन सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपकी इच्छा के अनुरूप रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। निर्धारित कार्य पूरे होंगे। आज आपको किसी सहकर्मी से आर्थिक मदद मिल सकती है। लंबे समय से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे। आज आपका काम पूरा होने में देर नहीं लगेगी। वाद-विवाद से दूर रहें।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने खान-पान की आदतों को बदलें। आज कुछ बातों को नजरअंदाज करें, नहीं तो आपका किसी से विवाद हो सकता है। आज आपके लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi 26 March 2026)

आज आपके किसी करीबी के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिससे आपका मन बेचैन रहेगा। आज आपके विचारों में नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। आज आपको व्यापार में भी आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। व्यापार में निवेश करते समय सावधान रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में शुभ आयोजनों के योग बनेंगे। आज आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi 26 March 2026)

आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर गुजरेगा। आज आपको अपना पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपके काम पूरे हो सकते हैं। आज वाहन आदि खरीदने का योग बन रहा है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं।

राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काफी समय से चल रहे खराब स्वास्थ्य में आज आपको लाभ महसूस होगा। काम की अधिकता के कारण आप थोड़े चिंतित रहेंगे। आज आप किसी खास व्यक्ति को काफी याद करेंगे। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज आपको कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। पुराने कर्ज के कारण आप आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे। आज के दिन किसी से भी वाद-विवाद न करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। संपत्ति संबंधी कार्य सावधानी से करें। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना आज आपके लिए नुकसानदायक होगा।

धनु राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपना रुका हुआ पैसा कहीं से मिल जाएगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। आज आप किसी नई साझेदारी का हिस्सा बन सकते हैं। संपत्ति संबंधी कार्यों से लाभ होने की संभावना है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi 26 March 2026)

आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। कारोबार में आज स्थिति सामान्य रहेगी। आपको किसी से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। पत्नी से मतभेद होंगे। परिवार में आपसी कलह की संभावना है।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi 26 March 2026)

आज का दिन आपके लिए खूबसूरत रहेगा। आज आपके जरूरी काम पूरे हो जाएंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके व्यवहार के कारण आपके शत्रु भी आपके प्रशंसक बन जाएंगे। कुछ पुराने रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं।

राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहेगा। लेकिन आज आपको कोई खास ऑफर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कमाई के योग बन रहे हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी, जो आपको प्रसन्न कर देगा। वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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tula rashifal

Updated on:

25 Mar 2026 03:52 pm

Published on:

25 Mar 2026 03:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 26 March: राशिफल 26 मार्च 2026: शुक्र के मेष में प्रवेश से चमकेगा करियर और प्यार, जानें सभी 12 राशियों का हाल

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