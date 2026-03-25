Navratri Vrat Upay : चैत्र नवरात्रि 2026: गलती से टूट गया है व्रत? इन आसान उपायों से मांगें क्षमा, नहीं लगेगा दोष

Navratri Vrat Upay :चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और शक्ति की उपासना का समय है। हम में से बहुत से लोग पूरे नौ दिनों तक कड़े नियमों के साथ (Chaitra Navratri 2026 Vrat Rules) उपवास रखते हैं। लेकिन इंसान हैं, तो गलती होना भी स्वाभाविक है। कभी भूलवश कुछ खा लेना, तो कभी सेहत बिगड़ने के कारण व्रत का टूट जाना ऐसी स्थिति में मन में भारी पछतावा और डर बैठ जाता है कि कहीं माता रानी नाराज न हो जाएं।