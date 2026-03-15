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Hindu Nav Varsh 2026: कड़वा नीम लेकिन शुभ शुरुआत! जानिए नव वर्ष पर नीम खाने की परंपरा क्यों है खास

Hindu Nav Varsh 2026: भारत में हिंदू नव वर्ष का स्वागत अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं के साथ किया जाता है। कई क्षेत्रों में नव वर्ष के पहले दिन नीम की पत्तियां खाने की खास परंपरा निभाई जाती है। भले ही इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और स्वास्थ्य से जुड़ा संदेश छिपा हुआ माना जाता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 15, 2026

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Neem khane ki parampara hindu nav varsh|फोटो सोर्स- Freepik

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू धर्म में नव संवत्सर यानी हिंदू नव वर्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत होती है। वर्ष 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से शुरू होगा और इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ भी माना जाएगा। इस दिन कई धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें नीम की पत्तियां खाना भी खास माना जाता है। मान्यता है कि इससे न सिर्फ शुभ शुरुआत होती है, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ भी मिलते हैं।

जीवन के हर स्वाद को स्वीकार करने का प्रतीक

धार्मिक मान्यता के अनुसार नव वर्ष पर नीम खाना जीवन के अनुभवों का प्रतीक है। कई जगहों पर नीम की पत्तियों को गुड़, इमली या कच्चे आम के साथ मिलाकर खाया जाता है। यह मिश्रण जीवन के अलग-अलग स्वादों मीठा, खट्टा और कड़वा को दर्शाता है। इसका संदेश यह है कि आने वाले वर्ष में खुशियां भी होंगी और चुनौतियां भी। इसलिए हमें हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए।

मौसम बदलने पर स्वास्थ्य का महत्व

हिंदू नव वर्ष आमतौर पर वसंत ऋतु में आता है। इस समय मौसम में बदलाव के कारण संक्रमण, एलर्जी और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि नीम में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर को शुद्ध करने और रोगों से बचाने में सहायक माने जाते हैं। इसलिए नव वर्ष की शुरुआत नीम के सेवन से करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है।

नव वर्ष के पहले दिन क्या करना शुभ माना जाता है

हिंदू नव वर्ष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने की परंपरा भी प्रचलित है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान देना और घर में साफ-सफाई रखना भी सकारात्मक माना जाता है। कई जगहों पर इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, इसलिए माता दुर्गा की पूजा और घट स्थापना भी की जाती है।

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Published on:

15 Mar 2026 01:24 pm

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