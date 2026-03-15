Hindu Nav Varsh 2026: कड़वा नीम लेकिन शुभ शुरुआत! जानिए नव वर्ष पर नीम खाने की परंपरा क्यों है खास

Neem khane ki parampara hindu nav varsh|फोटो सोर्स- Freepik
Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू धर्म में नव संवत्सर यानी हिंदू नव वर्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत होती है। वर्ष 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से शुरू होगा और इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ भी माना जाएगा। इस दिन कई धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें नीम की पत्तियां खाना भी खास माना जाता है। मान्यता है कि इससे न सिर्फ शुभ शुरुआत होती है, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ भी मिलते हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार नव वर्ष पर नीम खाना जीवन के अनुभवों का प्रतीक है। कई जगहों पर नीम की पत्तियों को गुड़, इमली या कच्चे आम के साथ मिलाकर खाया जाता है। यह मिश्रण जीवन के अलग-अलग स्वादों मीठा, खट्टा और कड़वा को दर्शाता है। इसका संदेश यह है कि आने वाले वर्ष में खुशियां भी होंगी और चुनौतियां भी। इसलिए हमें हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए।
हिंदू नव वर्ष आमतौर पर वसंत ऋतु में आता है। इस समय मौसम में बदलाव के कारण संक्रमण, एलर्जी और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि नीम में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर को शुद्ध करने और रोगों से बचाने में सहायक माने जाते हैं। इसलिए नव वर्ष की शुरुआत नीम के सेवन से करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है।
हिंदू नव वर्ष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने की परंपरा भी प्रचलित है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान देना और घर में साफ-सफाई रखना भी सकारात्मक माना जाता है। कई जगहों पर इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, इसलिए माता दुर्गा की पूजा और घट स्थापना भी की जाती है।
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