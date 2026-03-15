Hindu Nav Varsh 2026: कड़वा नीम लेकिन शुभ शुरुआत! जानिए नव वर्ष पर नीम खाने की परंपरा क्यों है खास

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू धर्म में नव संवत्सर यानी हिंदू नव वर्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत होती है। वर्ष 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च से शुरू होगा और इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ भी माना जाएगा। इस दिन कई धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें नीम की पत्तियां खाना भी खास माना जाता है। मान्यता है कि इससे न सिर्फ शुभ शुरुआत होती है, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ भी मिलते हैं।