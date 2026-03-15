Budh Uday : बुध उदय 18 मार्च 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा पैसा और सफलता

Budh Uday : 18 मार्च से बुध उदय: इन 5 राशियों की किस्मत बदल सकती है, क्या आपकी राशि भी है शामिल
Budh Uday 18 March 2026 : क्या आपको भी लग रहा है कि आपकी लाइफ पॉज बटन पर अटकी हुई है? सब कुछ कोशिश करने के बाद भी चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाहते थे? अगर जवाब हां है, तो कान खोलकर सुन लीजिए 18 मार्च 2026 से ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो आपकी रुकी हुई गाड़ी को सुपरफास्ट ट्रैक पर ला सकती है।
वैदिक ज्योतिष में बुध (Mercury Rise) को राजकुमार माना गया है। यह बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्कों का स्वामी है। जब यह ग्रह अस्त से उदय होता है, तो समझ लीजिए कि जीवन में एक बड़ा सिस्टम अपडेट आने वाला है। 18 मार्च से 27 अप्रैल के बीच, बुध देव अपनी पूरी ताकत के साथ उदय होंगे और पांच राशियों के लिए खुशियों के नए दरवाजे खोलेंगे।
आपके लिए वर्क-लाइफ एकदम स्मूद होने वाली है। बॉस आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और अटके हुए पुराने पैसे भी वापस मिल सकते हैं। भाई-बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे, जो आपको मानसिक शांति देगा।
बुध आपका स्वामी ग्रह है, इसलिए यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आपकी क्रिएटिविटी आसमान छुएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या राइटिंग/मीडिया से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा मौका हाथ लग सकता है।
जो काम महीनों से लटके हुए थे, वे अचानक पूरे होने लगेंगे। आप किसी ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपको आत्मिक खुशी दे। लोग आपकी बातों को अब गौर से सुनेंगे, तो अपनी बात मजबूती से रखें।
अगर पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी, तो अब पैच-अप का समय है। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी आपको राहत की सांस मिलेगी।
पैसे के मामले में आप 'किंग' बनने वाले हैं। शेयर मार्केट या पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह सही मुहूर्त है।
ज्योतिषी शरद शर्मा कहते हैं, मरकरी आपको कम्युनिकेशन और बेहतर डिसीजन मेकिंग की ताकत तो देगा, लेकिन रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करेंगे।"
स्पष्ट बोलें: कन्फ्यूजन से बचें। जो कहना है, साफ-साफ कहें।
जल्दबाजी न करें: बुध तेजी देता है, लेकिन हड़बड़ी में गलत फैसले लेने से बचें।
नोट्स बनाएं: इस समय आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी, इसलिए आइडियाज को लिख कर रखें।
सीखते रहें: नया स्किल सीखने के लिए यह गोल्डन टाइम है।
एक छोटा सा बोनस: सिर्फ इन पांच राशियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी लोग अगर इन 40 दिनों में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और पुराने पेंडिंग कामों की लिस्ट बनाकर उन्हें खत्म करना शुरू कर दें, तो बुध की कृपा हर किसी पर बरसेगी।
तो, तैयार हो जाइए! 18 मार्च का इंतजार खत्म होने वाला है। अपनी कमर कस लें क्योंकि यह 40 दिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं।
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