Panchang : आज का पंचांग 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) : शुभ मुहूर्त, सर्वार्थसिद्धि योग और राहुकाल टाइम

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज दिन 9.36 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी तदुपरान्त कर्क राशि होगी ।

आज दिन 3.24 तक तक जन्म लेने वाले बच्चों का पुनर्वसु नक्षत्र होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा ।

आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा ।

आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ह, ही, हु, हे, हो पर रखे जा सकते हैं।