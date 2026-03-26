Ram Navami 2026 : दोपहर 12 बजे करें प्रभु श्रीराम का पंचामृत स्नान, 27 मार्च को भी मनेगी रामनवमी

इस बार नवमी तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगी और तिथि की समाप्ति 27 मार्च सुबह 10:08 पर होगी। रामनवमी का मध्यान काल 26 मार्च को सुबह 11:00 बजकर 27 मिनट पर शुरू हुआ है। गृहस्‍थ आश्रम वालों को रामनवमी 26 मार्च 2026 वार गुरुवार को मनानी चाहिए, उसी दिन व्रत रखना चाहिए और वैष्णव संप्रदाय साधु संन्‍यासी उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च 2026 को रामनवमी मनाएंगे। मध्यान काल 26 मार्च 2026 वार गुरुवार को मिल रहा है और दोपहर के समय ही भगवान श्री राम का प्राक्‍ट्य हुआ था। शास्त्रों की बात की जाए तो 26 मार्च 2026 को रामनवमी माननी चाहिए लेकिन जो उदया तिथि को मानते हैं वह 27 मार्च 2026 को भी रामनवमी का पर्व मना सकते हैं।

