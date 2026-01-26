अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस कथा में छुपा है दिल छुने वाला जवाब

संत श्री नागर इसे उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं, परीक्षा उसी की होती है, जो पढ़ाई करता है। परीक्षा के दिनों में पसीना और तनाव उसी छात्र को होता है, जिसने पढ़ाई की होती है और जो परीक्षा हॉल में बैठा है। बाहर सड़क पर घूम रहे लोगों को न फेल होने का डर है और न ही पास होने की खुशी। ठीक वैसे ही, जब आप धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो आप 'ईश्वर की क्लास' के विद्यार्थी बन जाते हैं। अब भगवान आपको टटोलते हैं, निखारते हैं और परीक्षा लेते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है। मुसीबतें दरअसल, प्रभु की परीक्षा है। इनसे घबराने की बजाय सहर्ष इनका स्वागत और सामना करना चाहिए।