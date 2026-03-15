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Vastu Tips For Tulsi: क्या आप भी कर रहे हैं तुलसी से जुड़ी ये गलती तुरंत सुधारें, वरना घर में आ सकती है नकारात्मकता

Vastu Tips For Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी नियमित पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ वास्तु शास्त्र में भी तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 15, 2026

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Tulsi plant hindu tradition|फोटो सोर्स- Freepik

Vastu Tips For Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को आस्था, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करते हैं। माना जाता है कि सही स्थान और दिशा में लगाई गई तुलसी घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। लेकिन अगर इससे जुड़ी कुछ गलतियां हो जाएं तो घर में नकारात्मकता भी बढ़ सकती है।

दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना माना जाता है अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिशा पितरों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में इस दिशा में तुलसी रखने से घर के सदस्यों के बीच तनाव, आर्थिक परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

दक्षिण-पश्चिम दिशा से भी रखें दूरी

दक्षिण-पश्चिम दिशा को वास्तु में राहु का प्रभाव क्षेत्र माना गया है। इसलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। ऐसा करने से काम में रुकावट, मानसिक तनाव और बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है।

अंधेरी या बंद जगह पर न रखें तुलसी

तुलसी के पौधे को अच्छी धूप और खुली हवा की आवश्यकता होती है। अगर इसे ऐसी जगह रखा जाए जहां पर्याप्त रोशनी और हवा न मिले, तो पौधा धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। वास्तु मान्यता के अनुसार इससे घर के वातावरण में भी नकारात्मकता बढ़ सकती है।

भगवान गणेश के पास तुलसी रखना ठीक नहीं

धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी कारण तुलसी के पौधे को गणेश जी की मूर्ति या पूजा स्थल के बिल्कुल पास रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

तुलसी के आसपास रखें साफ-सफाई

तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए उसके आसपास साफ-सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। तुलसी के पास कचरा, जूते-चप्पल, झाड़ू या धूल-मिट्टी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही उसके पास कांटेदार पौधे लगाने से भी बचना चाहिए।

तुलसी लगाने की सबसे शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर-पूर्व कोने यानी ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे आंगन, बालकनी या घर के किसी खुले स्थान पर भी लगाया जा सकता है। सही दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आने की मान्यता है।

तुलसी से जुड़े कुछ और वास्तु नियम

तुलसी के पौधे को रोज पानी देना और शाम के समय उसके पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। समय-समय पर तुलसी के सूखे पत्तों को हटा देना चाहिए। साथ ही रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी के आसपास शांत और पवित्र माहौल बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

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Published on:

15 Mar 2026 04:54 pm

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