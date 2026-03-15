Vastu Tips For Tulsi: क्या आप भी कर रहे हैं तुलसी से जुड़ी ये गलती तुरंत सुधारें, वरना घर में आ सकती है नकारात्मकता

Vastu Tips For Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को आस्था, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करते हैं। माना जाता है कि सही स्थान और दिशा में लगाई गई तुलसी घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। लेकिन अगर इससे जुड़ी कुछ गलतियां हो जाएं तो घर में नकारात्मकता भी बढ़ सकती है।