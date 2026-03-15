Ekadashi Kab Hai : कामदा एकादशी 2026: कब रखें व्रत, क्या है पूजा का सही समय और पारण मुहूर्त

Kamada Ekadashi 2026 Date : हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत खास माना गया है, लेकिन कामदा एकादशी को तो ऐसे देखा जाता है जैसे हर व्रत का सिरमौर। लोग मानते हैं कि अगर आप इस दिन पूरे मन से व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें, तो पाप कटते हैं और जो दिल में इच्छा हो वो पूरी होती है।