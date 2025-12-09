राशिफल 10 दिसंबर 2025 : बुधवार का महायोग, गणेश जी दिलाएंगे धन-लाभ, जानें किस राशि के खुलेंगे किस्मत के द्वार

इस खास दिन पर, गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना, 21 दूर्वा चढ़ाना और गाय को हरी घास खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह बुध दोष को शांत करने, आर्थिक उन्नति और घर में धन-धान्य की वृद्धि में सहायक होता है। मंत्रों के जाप जैसे 'ऊं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' (108 बार) और 'ऊं गं गणपतये नम:' से भी लाभ मिलता है।