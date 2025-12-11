Gau Seva ke Labh : गौ सेवा के लाभ: वास्तु और पुराणों के अनुसार, पैसों की दिक्कत होगी खत्म, बस ये एक गलती न करें

Gau Seva Benefits: ऋग्वेद के प्रथम मंडल, सूक्त 164, मंत्र 31 में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। यानी गाै विश्व की माता है। गौ माता सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं देती, बल्कि गौ सेवा के कई व्यावहारिक और भौतिक लाभ भी हैं। वहीं शिवपुराण और स्कन्दपुराण में कहा गया है कि, गौसेवा और गोदान से यम का डर खत्म हो जाताहै। साथ ही वास्तु के अनुसार भी, गोसेवा को फायदेमंद बताया गया है। घर में कामधेनु की बछड़े के साथ मूर्ति लगाना और गाय और बछड़े की सेवा करने से, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। अब समझते हैं, वास्तु के अनुसार गौ माता के महत्व को और उनका आशीर्वाद पाने के तरीके…