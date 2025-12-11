Numerology Root No. 1 : 1 जनवरी को जन्मे लोगों के लिए महाउपाय 2026: मूलांक 1 के लिए सूर्य देव के 6 अचूक टोटके

अंक ज्योतिष के अनुसार, एक जनवरी को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 के प्रतिनिधि भगवान सूर्य हैं। सूर्य, सभी ग्रहों का राजा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, यश, और उच्च पद का कारक है। सूर्य की ऊर्जा और तेज को बनाए रखने के लिए धर्म-शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अपनाकर 1 जनवरी को जन्मे जातक पूरे साल अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में इसी मूलांक के जातकों के लिए शास्त्रों पर आधारित 6 विशेष उपाय समझाए गए हैं। इन्हें अपनाकर आप आत्मविश्वास, यश और सफलता पा सकते हैं। साथ ही सूर्य भगवान के आशीर्वाद से सालभर खुश रह सकते हैं।