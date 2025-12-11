11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology Root No. 1 : 1 जनवरी को जन्मे लोगों के लिए महाउपाय 2026: मूलांक 1 के लिए सूर्य देव के 6 अचूक टोटके

New Year 2026 Remedies : 1 जनवरी को जन्मे जातकों का मूलांक 1 होने के कारण वे सूर्य के प्रभाव में होते हैं। इस लेख में शास्त्रों पर आधारित 6 विशेष उपाय समझाए गए हैं। इन्हें अपनाकर आप आत्मविश्वास, यश और सफलता पा सकते हैं। साथ ही सूर्य भगवान के आशीर्वाद से सालभर खुश रह सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

image

Pandit Nilesh Shandilya

Dec 11, 2025

1 January Birthday Wish

1 January Birthday Wish : 1 जनवरी को जन्मे लोगों के लिए महाउपाय 2026 : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Numerology Root No. 1: 1 जनवरी को कई लोगों का जन्मदिन होता है। साथ ही आज इस दिन नववर्ष भी है। ऐसे में इन दोनों मौकों के संयोग पर हम आपके लिए लाए हैं, वे अचूक उपाय…जिन्हें यदि साल के पहले कर लिया जाए तो, पूरा साल खुशियों और सफलता से भर सकता है।

मूलांक 1 वालों पर सूर्यदेव करते हैं विशेष कृपा | Numerology Root No. 1

अंक ज्योतिष के अनुसार, एक जनवरी को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 के प्रतिनिधि भगवान सूर्य हैं। सूर्य, सभी ग्रहों का राजा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, यश, और उच्च पद का कारक है। सूर्य की ऊर्जा और तेज को बनाए रखने के लिए धर्म-शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अपनाकर 1 जनवरी को जन्मे जातक पूरे साल अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में इसी मूलांक के जातकों के लिए शास्त्रों पर आधारित 6 विशेष उपाय समझाए गए हैं। इन्हें अपनाकर आप आत्मविश्वास, यश और सफलता पा सकते हैं। साथ ही सूर्य भगवान के आशीर्वाद से सालभर खुश रह सकते हैं।

ज्योतिषाचार्य पंडित निलेश शांडिल्य बताते हैं कि, ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में व्यक्ति की हर समस्या का समाधान मिलता है। इसी कड़ी में एक जनवरी को जन्मे और नए साल को खुशी और पॉजीटिविटी से जीने के लिए अंक शास्त्र में खास उपाय बताए गए हैं। पंडित शांडिल्य के मुताबिक, इन अचुक उपायों को अपनाने से सभी बिगड़े काम बनते हैं और नए कामों में सफलता मिलती है। साथ ही सालभर प्रसन्नता बनी रहती है।

  1. “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें।
  2. मंगलवार को श्री हनुमान जी को चोला चढाएं।
  3. बहुत गहरा नीला या काले रंग के प्रयोग से बचें।
  4. हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करें, चिंतामुक्त रहेंगे।
  5. अपमानजनक बात कहने से बचें, किसी का दिल न दुखाएं।
  6. गुरु मंत्र या दीक्षा न ली हो तो, गायत्री मंत्र का नयमित विधिपूर्वक जपें।
  7. सूर्योदय के समय जल में लाल फूल या कुमकुम मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें।
  8. आचरण संबंधी सुधार, जैसे माता-पिता और वर्क लाइफ से जुड़े लोगों का सम्मान करें।
  9. प्रतिदिन 5 से 10 मिनट ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ेगी और काम उच्च स्तर पर पहुंचेगा।
  10. ऊर्जावान रंग जैसे केसरिया, लाल, सफेद, मेहरून आदि रंगों के कपड़े, डायरी, पर्स, मोबाइल कवर का उपयोग करें।

ये भी पढ़ें

New Year 2026 : 13 महीने का होगा 2026, 60 दिनों का महीना! जानिए इस दुर्लभ समय-चक्र के पीछे का रहस्य
धर्म और अध्यात्म
Adhik Maas 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 06:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology Root No. 1 : 1 जनवरी को जन्मे लोगों के लिए महाउपाय 2026: मूलांक 1 के लिए सूर्य देव के 6 अचूक टोटके

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

गौ सेवा हर लेती है व्यक्ति की सारी तकलीफें, बस ये भूल न करें

Gau Seva Benefits
वास्तु टिप्स

Vastu tips: इस दिशा में गलती से भी ना करें भोजन, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

vastu tips
वास्तु टिप्स

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : शुक्रवार को मां लक्ष्मी करेंगी इन 5 राशियों पर धन वर्षा, पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 :
राशिफल

शुक्रवार का टैरो संदेश: वृश्चिक का सूर्य और कन्या का चंद्रमा - सफलता, सतर्कता और बड़े लाभ का योग

Tarot card Reading 12 December 2025
राशिफल

12 दिसंबर को खुलेगा एंजेलिक पोर्टल, बदल जाएगी आपकी तकदीर

12:12 Portal 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.