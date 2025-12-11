लक्ष्मी चालीसा का शुक्रवार को करें पाठ, मां लक्ष्मी की कृपा से खुल जाएंगे भाग्य शास्त्र

Lakshmi Chalisa Hindi: शास्त्रों के अनुसार, लक्ष्मी चालीसा का नियमित पाठ से धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। माना जाता है कि, विशेष रूप से शुक्रवार को इसे पढ़ने से देवी लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। वे स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति हैं। ऐसे में इस दिन उनका पूजन अत्यधिक फलदायी होता है। माना जाता है कि, शुक्रवार को किया गया पाठ बाधाओं को दूर कर धन, रोजगार और व्यवसाय में उन्नति के मार्ग खोलता है। इस लेख में हम आपको लक्ष्मी चालीसा और उसके अर्थ और लाभ के बारे में बताने वाले हैं। इसे पढ़कर श्रद्धा और विश्वास और गहरा होता है और मन को शांति मिलती है।