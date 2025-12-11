11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ने किया शनि के नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

Budh Nakshatra Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह ने शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। इस गोचर का असर सारी राशियों पर पड़ने वाला है। बुध के इस नक्षत्र में गोचर से कुछ राशिवालों की किस्मत खुल सकती है। आइए जाने इनके बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 11, 2025

Budh Nakshatra Gochar 2025

istock

Budh Nakshatra Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह ने शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। इस गोचर का असर सारी राशियों पर पड़ने वाला है। बुध के इस नक्षत्र में गोचर से कुछ राशिवालों की किस्मत खुल सकती है। आइए जाने इनके बारे में।

Budh Nakshatra Gochar 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को बुध ग्रह ने शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। इस नक्षत्र में बुध देव 20 दिसंबर की सुबह 6 बजकर 13 मिनट तक रहने वाले हैं। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। वहीं कुछ राशि के जातक को इस बुध गोचर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध का ये परिवर्तन तीन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस गोचर से किन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है।

इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत

वृश्चिक राशि
बुध के अनुराधा नक्षत्र में गोचर से वृश्चिक राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। इस समय में आपको धन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको करियर में भी तरक्की मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग अपने काम मनचाहा मुनाफा कमा सकते हैं। कोई नई डील पक्की होने की संभावना है। यात्रा करने के लिए समय शुभ हो सकता है। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।

मकर राशि
बुध का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि के लोगों के लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। काम में प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ वैवाहिक जीवन में रोमांच बढ़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि
शनि के नक्षत्र में बुध के गोचर से कुंभ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके जितने भी रूके हुए काम थे वो पूरे हो सकते हैं। निवेश करने के लिए ये टाइम सबसे अच्छा रहने वाला है। नौकरी में सैलरी बढ़ने की संभावना है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कोई नया काम शुरू करने के लिए भी ये समय शुभ साबित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 04:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ने किया शनि के नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

शुक्रवार का टैरो संदेश: वृश्चिक का सूर्य और कन्या का चंद्रमा - सफलता, सतर्कता और बड़े लाभ का योग

Tarot card Reading 12 December 2025
राशिफल

12 दिसंबर को खुलेगा एंजेलिक पोर्टल, बदल जाएगी आपकी तकदीर

12:12 Portal 2025
धर्म/ज्योतिष

Numerology: पति के लकी होती हैं इन तारीख पर जन्मी लड़कियां, करती है सबके दिलों पर राज

Numerology 6
धर्म/ज्योतिष

Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन

Tulsi Puja Paush maas
धर्म/ज्योतिष

Gemology: पुखराज किन राशिवालों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

Gemology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.