Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ने किया शनि के नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

istock
Budh Nakshatra Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह ने शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। इस गोचर का असर सारी राशियों पर पड़ने वाला है। बुध के इस नक्षत्र में गोचर से कुछ राशिवालों की किस्मत खुल सकती है। आइए जाने इनके बारे में।
Budh Nakshatra Gochar 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को बुध ग्रह ने शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। इस नक्षत्र में बुध देव 20 दिसंबर की सुबह 6 बजकर 13 मिनट तक रहने वाले हैं। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। वहीं कुछ राशि के जातक को इस बुध गोचर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध का ये परिवर्तन तीन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस गोचर से किन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है।
इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत
वृश्चिक राशि
बुध के अनुराधा नक्षत्र में गोचर से वृश्चिक राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। इस समय में आपको धन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको करियर में भी तरक्की मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग अपने काम मनचाहा मुनाफा कमा सकते हैं। कोई नई डील पक्की होने की संभावना है। यात्रा करने के लिए समय शुभ हो सकता है। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।
मकर राशि
बुध का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि के लोगों के लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। काम में प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ वैवाहिक जीवन में रोमांच बढ़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है।
कुंभ राशि
शनि के नक्षत्र में बुध के गोचर से कुंभ राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके जितने भी रूके हुए काम थे वो पूरे हो सकते हैं। निवेश करने के लिए ये टाइम सबसे अच्छा रहने वाला है। नौकरी में सैलरी बढ़ने की संभावना है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कोई नया काम शुरू करने के लिए भी ये समय शुभ साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग