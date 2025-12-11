Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ने किया शनि के नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

Budh Nakshatra Gochar 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को बुध ग्रह ने शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर लिया है। इस नक्षत्र में बुध देव 20 दिसंबर की सुबह 6 बजकर 13 मिनट तक रहने वाले हैं। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। वहीं कुछ राशि के जातक को इस बुध गोचर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध का ये परिवर्तन तीन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस गोचर से किन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है।