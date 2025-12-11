टैरो राशिफल, 12 दिसंबर 2025 : सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर, किन 3 राशियों के लिए खुलेगी किस्मत?

Tarot card Reading 12 December 2025 : 12 दिसंबर 2025 का दिन खास ऊर्जाओं से भरा हुआ है। आज शुक्रवार और पौष मास का शुभ समय मिलकर सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा सिंह से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में नए अवसर बनने की संभावना है। टैरो कार्ड बताते हैं कि आज किन राशियों को सफलता, सतर्कता, लाभ या रिश्तों में सुधार के संदेश मिल रहे हैं। पढ़ें टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का मेष से मीन तक सभी राशियों का सटीक टैरो राशिफल।