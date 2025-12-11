टैरो राशिफल, 12 दिसंबर 2025 : सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर, किन 3 राशियों के लिए खुलेगी किस्मत?

Tarot card Reading 12 December 2025 : टैरो राशिफल 12 दिसंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot card Reading 12 December 2025 : 12 दिसंबर 2025 का दिन खास ऊर्जाओं से भरा हुआ है। आज शुक्रवार और पौष मास का शुभ समय मिलकर सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा सिंह से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में नए अवसर बनने की संभावना है। टैरो कार्ड बताते हैं कि आज किन राशियों को सफलता, सतर्कता, लाभ या रिश्तों में सुधार के संदेश मिल रहे हैं। पढ़ें टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का मेष से मीन तक सभी राशियों का सटीक टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों आज अपनी फालतू एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, वरना छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करके माहौल बिगाड़ सकते हो। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बातों को स्पष्ट रूप से समझाएं अन्यथा गलतफहमी की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। पैसे के मामले में दिन शानदार है—मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। बस, जोश में आकर ज्यादा खर्च मत कर देना।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि के जातक आज भ्रमित हो सकते हैं। विचारों में स्पष्टता का अभाव रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनस करने के लिए अच्छा समय है। विदेशों से संबंध मजबूत बनेंगे। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन ज्यादा मेहनत से थक भी सकते हो। कमाई ठीक रहेगी, सुकून मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और वह उल्टा आप से नाराज हो सकते हैं। प्लानिंग के अनुसार, काम ना हो पाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है। निवेश संबंधी योजनाओं के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निवेश करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी योजना के अनुरूप कार्य संपन्न हो जाएगा। अपने साथ-साथ दूसरों में भी उमंग उत्साह का संचार करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से समय से पहले काम निपट जाएंगे। लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, खासकर व्यापारियों के लिए।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों आज ऑफिस में हालात काबू में लाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी।। काम को अच्छी तरह से सोच समझकर ही काम की शुरुआत करें। जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका बन रही है। पैसे के मामले में दिन अच्छा है, खर्चे भी काबू में रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के कामकाज में रुकावट बनी रहेंगी। अचानक ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मन को शांत रखकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। कमाई ठीक-ठाक रहेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है।
तुला राशि के लोग आज पूरे दिन अपने काम को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे। मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स की बातें दूसरों से शेयर मत करो। पैसे के लिए दिन अच्छा है, रुका पैसा भी मिल सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका बन रही है। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। लंबी ट्रैवलिंग पर खर्चा हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक उग्र स्वभाव की वजह से अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे। कामकाज के प्रति भी उमंग उत्साह रहेगा। बैंक से लोन लेने का प्लान बनाए हुए जातकों को लोन मिलने की संभावना बनती है। खर्चों की अधिकता रहेगी। कोर्ट कचहरी पर धन खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक अपनी योजना के अनुरूप कार्य को संपन्न करने में कामयाब रहेंगे। व्यापारियों को अच्छे लाभ होने की संभावना बन रही है। कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करते समय डीलर से सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। आपको भ्रमित किया जा सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी। तकनीकी काम करने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। छोटी-छोटी बातों पर तुनक मिजाजी से आपको बचना चाहिए, इससे ऑफिस का माहौल प्रतिकूल सकता है। कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा। खर्चे अधिक रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक मुश्किल कामों में भी अपना भाग्य आजमाएंगे। ऑफिस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। सफलता मिलने की संभावना बन रही है, जो मान सम्मान को भी बढ़ाने वाली होगी। कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग