11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल, 12 दिसंबर 2025 : सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर, किन 3 राशियों के लिए खुलेगी किस्मत?

Tarot card Reading 12 December 2025 : 12 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल जानें। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का टैरो कार्ड रीडिंग, करियर, धन, रिश्ते और शुभ समय की विस्तृत भविष्यवाणी। शुक्रवार के विशेष उपाय और पुजनीय मुहूर्त भी पढ़ें।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 11, 2025

Tarot card Reading 12 December 2025

Tarot card Reading 12 December 2025 : टैरो राशिफल 12 दिसंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot card Reading 12 December 2025 : 12 दिसंबर 2025 का दिन खास ऊर्जाओं से भरा हुआ है। आज शुक्रवार और पौष मास का शुभ समय मिलकर सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा सिंह से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में नए अवसर बनने की संभावना है। टैरो कार्ड बताते हैं कि आज किन राशियों को सफलता, सतर्कता, लाभ या रिश्तों में सुधार के संदेश मिल रहे हैं। पढ़ें टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का मेष से मीन तक सभी राशियों का सटीक टैरो राशिफल।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों आज अपनी फालतू एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, वरना छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करके माहौल बिगाड़ सकते हो। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बातों को स्पष्ट रूप से समझाएं अन्यथा गलतफहमी की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। पैसे के मामले में दिन शानदार है—मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। बस, जोश में आकर ज्यादा खर्च मत कर देना।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि के जातक आज भ्रमित हो सकते हैं। विचारों में स्पष्टता का अभाव रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनस करने के लिए अच्छा समय है। विदेशों से संबंध मजबूत बनेंगे। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन ज्यादा मेहनत से थक भी सकते हो। कमाई ठीक रहेगी, सुकून मिलेगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और वह उल्टा आप से नाराज हो सकते हैं। प्लानिंग के अनुसार, काम ना हो पाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है। निवेश संबंधी योजनाओं के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निवेश करें।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी योजना के अनुरूप कार्य संपन्न हो जाएगा। अपने साथ-साथ दूसरों में भी उमंग उत्साह का संचार करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से समय से पहले काम निपट जाएंगे। लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, खासकर व्यापारियों के लिए।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों आज ऑफिस में हालात काबू में लाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी।। काम को अच्छी तरह से सोच समझकर ही काम की शुरुआत करें। जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका बन रही है। पैसे के मामले में दिन अच्छा है, खर्चे भी काबू में रहेंगे।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के कामकाज में रुकावट बनी रहेंगी। अचानक ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मन को शांत रखकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। कमाई ठीक-ठाक रहेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के लोग आज पूरे दिन अपने काम को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे। मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स की बातें दूसरों से शेयर मत करो। पैसे के लिए दिन अच्छा है, रुका पैसा भी मिल सकता है।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका बन रही है। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। लंबी ट्रैवलिंग पर खर्चा हो सकता है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक उग्र स्वभाव की वजह से अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे। कामकाज के प्रति भी उमंग उत्साह रहेगा। बैंक से लोन लेने का प्लान बनाए हुए जातकों को लोन मिलने की संभावना बनती है। खर्चों की अधिकता रहेगी। कोर्ट कचहरी पर धन खर्च हो सकता है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक अपनी योजना के अनुरूप कार्य को संपन्न करने में कामयाब रहेंगे। व्यापारियों को अच्छे लाभ होने की संभावना बन रही है। कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करते समय डीलर से सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। आपको भ्रमित किया जा सकता है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी। तकनीकी काम करने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। छोटी-छोटी बातों पर तुनक मिजाजी से आपको बचना चाहिए, इससे ऑफिस का माहौल प्रतिकूल सकता है। कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा। खर्चे अधिक रहेंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक मुश्किल कामों में भी अपना भाग्य आजमाएंगे। ऑफिस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। सफलता मिलने की संभावना बन रही है, जो मान सम्मान को भी बढ़ाने वाली होगी। कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें

Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन
धर्म/ज्योतिष
Tulsi Puja Paush maas

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Updated on:

11 Dec 2025 05:04 pm

Published on:

11 Dec 2025 05:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल, 12 दिसंबर 2025 : सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर, किन 3 राशियों के लिए खुलेगी किस्मत?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Numerology: पति के लकी होती हैं इन तारीख पर जन्मी लड़कियां, करती है सबके दिलों पर राज

Numerology 6
धर्म/ज्योतिष

Health Horoscope 2026: साल 2026 में राशि अनुसार जानें कैसी रहेगी आपकी सेहत

Health Horoscope 2026
राशिफल

Numerology: बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनते हैं इस मूलांक के जातक, कामयाबी चूमती है इनके कदम

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar 2025: सूर्य करेंगे धनु राशि में गोचर, इन राशिवालों की चमकेगी किस्मत

surya gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

राशिफल 11 दिसंबर 2025 : मेष, मिथुन और धनु पर गुरु बृहस्पति की कृपा, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.