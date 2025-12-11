Numerology: पति के लकी होती हैं इन तारीख पर जन्मी लड़कियां, करती है सबके दिलों पर राज

Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक मुख्य हिस्सा है। इसके माध्यम से हम व्यक्ति के विचार और व्यवहार के बारे में पता लगा सकते हैं। मूलांक से व्यक्ति के भविष्य के बारे में भी पता लगाना आसान होता है। अंक शास्त्र मूलांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया है। जिस मूलांक की लड़कियां पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लड़कों की शादी इन मूलांक वाली लड़कियों से होती है उनकी किस्मत खुल जाती है और उनकी दिन दौगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। इस मूलांक की लड़कियां अपने पति के साथ- साथ अपने ससुराल वालों के दिल पर भी खूब राज करती हैं। आइए जाने इन खास मूलांक के बारे में ।