Neelam Gemstone Benefits : ये रत्न देगा आपको हर मुश्किल में जीत, किन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए

कट: जितनी खूबसूरती से रत्न तराशा गया है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है।

रंग: गहरा नीला या शाही नीला रंग, और उसमें चमक और दमक—इन्हीं वजहों से अच्छे रत्न महंगे होते हैं।

क्लैरिटी: जो पत्थर ज्यादा साफ होते हैं, उनमें कम या कोई दोष नहीं होता है। ऐसे रत्न दुर्लभ हैं, इसलिए महंगे हैं।

कैरेट वज़न: 10 कैरेट से ज्यादा भारी नीलम वैसे ही कम मिलते हैं, और जैसे-जैसे वजन बढ़ता है, दाम भी बढ़ते चले जाते हैं।

ट्रीटमेंट: बिना किसी ट्रीटमेंट या हीटिंग के मिलने वाले प्राकृतिक रत्नों की डिमांड अलग ही है। इसीलिए ये सबसे महंगे बिकते हैं।