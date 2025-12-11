11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

धर्म/ज्योतिष

Neelam Gemstone Benefits : ये रत्न देगा आपको हर मुश्किल में जीत, किन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए

African Blue Sapphire Benefits : जानें नीलम (African Blue Sapphire) के चमत्कारी फायदे, जो पुरुषों को दिलाएंगे हर मुश्किल में जीत, धन, और करियर में सफलता। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह रत्न क्यों है खास?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Dec 11, 2025

Neelam Stone Benefits for Male

Neelam Stone Benefits for Male : किन राशि के पुरुष नीलम पहनकर बनेंगे सफल? शनि का यह रत्न देगा आत्मविश्वास और धन (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Neelam Gemstone Benefits for Male : अफ्रीकन ब्लू सफायर, या कहें नीलम, असल में अफ्रीकी जमीन से निकलने वाले नीले रत्न हैं। ये रत्न मेडागास्कर और तंजानिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। इन पत्थरों की खूबसूरती वाकई लाजवाब है। इनका नीला रंग गहरा, चमकदार और साफ-सुथरा होता है। अफ्रीका की मिट्टी और मौसम इन रत्नों को खास बनाते हैं। इनकी रंगत और चमक में यही फर्क ला देते हैं। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने बताया कि पुरुषों के लिए (African blue sapphire benefits) नीलम या ब्लू सफायर पहनना बहुत ही शुभ होता है।

अफ्रीकन ब्लू सफायर पहनने के फायदे | Neelam Gemstone Benefits

ये रत्न आपको कई तरह से फायदा देते हैं:

  • तीसरे नेत्र चक्र को सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी इन्ट्यूशन तेज होती है।
  • आपमें समर्पण, मेहनत और मजबूत इरादे लाते हैं।
  • कर्म का संतुलन बनाते हैं और पुराने पापों का असर कम करते हैं।
  • सौभाग्य और धन आकर्षित करते हैं।
  • धैर्य और अनुशासन की भावना बढ़ाते हैं।

इनके कुछ खास हीलिंग गुण भी हैं:

  • भावनाएं शांत करते हैं, तनाव और चिंता घटाते हैं।
  • इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।
  • नर्वस सिस्टम और पाचन को ठीक रखते हैं।
  • हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं।
  • मानसिक मजबूती देते हैं।

अफ्रीकन ब्लू सफायर की कीमत | African Blue Sapphire Price

इनकी कीमत हर कैरेट पर लगभग 5,000 से 10 लाख रुपये तक जा सकती है। ये सब रत्न की क्वालिटी पर निर्भर करता है जिसमें 4Cs (कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट वेट) और उस पर हुए ट्रीटमेंट शामिल हैं।

कट: जितनी खूबसूरती से रत्न तराशा गया है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है।
रंग: गहरा नीला या शाही नीला रंग, और उसमें चमक और दमक—इन्हीं वजहों से अच्छे रत्न महंगे होते हैं।
क्लैरिटी: जो पत्थर ज्यादा साफ होते हैं, उनमें कम या कोई दोष नहीं होता है। ऐसे रत्न दुर्लभ हैं, इसलिए महंगे हैं।
कैरेट वज़न: 10 कैरेट से ज्यादा भारी नीलम वैसे ही कम मिलते हैं, और जैसे-जैसे वजन बढ़ता है, दाम भी बढ़ते चले जाते हैं।
ट्रीटमेंट: बिना किसी ट्रीटमेंट या हीटिंग के मिलने वाले प्राकृतिक रत्नों की डिमांड अलग ही है। इसीलिए ये सबसे महंगे बिकते हैं।

नीलम रत्न के पैसे और करियर में फायदे | Sapphire gemstone: Benefits in money and career

नीलम रत्न महज सुंदर नहीं, बल्कि ये किस्मत और सफलता भी खींच लाता है। ज्योतिष में लोग इसे पहनते हैं ताकि करियर या बिजनेस में आगे बढ़ सकें। अब देखिए, ये रत्न क्यों खास हैं:

धन और समृद्धि: ज्योतिष मानता है कि नीलम पहनने से धन का रास्ता खुलता है, नए मौके मिलते हैं, और किस्मत बेहतर होती है। इससे जिंदगी में कामयाबी का मजा बढ़ जाता है।
बिजनेस ग्रोथ: बिजनेस वालों के लिए ये रत्न फोकस और सही फैसले लेने की ताकत देता है। डील्स में फायदा, नुकसान से बचाव और खुद पर भरोसा—इन सबमें मदद करता है।
करियर और प्रमोशन: नीलम पहनने वाले अक्सर अपने काम में ज्यादा जोश और डेडिकेशन महसूस करते हैं। इससे दिमाग तेज होता है, पहचान मिलती है, प्रमोशन के मौके मिलते हैं, और इनकम भी बढ़ती है।

ज्योतिष में नीलम के फायदे पुरषों के लिए

नीलम का सीधा रिश्ता शनि से है। जिन लोगों को लाइफ में संतुलन और स्थिरता चाहिए उनके लिए ये रत्न खास है। शनि के असर को संतुलित करता है: वैदिक ज्योतिष में नीलम कमजोर या परेशान शनि की वजह से आने वाली दिक्कतें संभालने में मदद करता है। इससे करियर, सेहत और रिश्तों में स्थिरता आती है।

मकर और कुंभ वालों के लिए: मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि का राज है, और नीलम उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसे पहनने से किस्मत, सफलता और लाइफ में तालमेल महसूस होता है।

राशिफल 11 दिसंबर 2025 : मेष, मिथुन और धनु पर गुरु बृहस्पति की कृपा, जानें 12 राशियों का हाल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 11 December 2025

Updated on:

11 Dec 2025 12:56 pm

Published on:

11 Dec 2025 12:49 pm

Neelam Gemstone Benefits : ये रत्न देगा आपको हर मुश्किल में जीत, किन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए

धर्म/ज्योतिष

