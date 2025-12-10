10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राशिफल 11 दिसंबर 2025 : मेष, मिथुन और धनु पर गुरु बृहस्पति की कृपा, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025 :पंचांग के अनुसार 11 दिसंबर 2025 को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और सप्तमी तिथि है। यह दिन मेष, मिथुन, धनु और तुला के लिए शुभ फलदायी रहेगा। जानें आज का राशिफल, शुभ-अशुभ मुहूर्त और उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 10, 2025

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025 : आज का राशिफल 11 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025 : राशिफल 11 दिसंबर 2025, गुरुवार को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों के राजा बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा, जो विशेष रूप से मेष, मिथुन और धनु राशि के जातकों को सफलता और सम्मान दिलाएगा। वहीं, कर्क और मकर राशि वालों को पारिवारिक और स्वास्थ्य मामलों में अधिक सावधानी बरतनी होगी। आज का दिन आपको अपने प्रयासों में गति देने, प्रबंधन कौशल दिखाने और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने के अवसर दे रहा है। 'ऊं क्लीं बृहस्पतये नम:' मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन के मामले में सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

टीमवर्क से सफलता का दिन है। प्रबंधन में नए विचारों को जगह देनी होगी। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। पारिवारिक जीवन में पूर्व के तनाव कम होने से जरूरी कार्य रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
लकी कलर: यलो कलर
लकी नंबर: 9

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

कार्य कुशलता से कार्यस्थल पर छवि बदलने में सफल रहेंगे दूसरों की जिम्मेदारी लेने से बचना होगा आकस्मिक यात्रा हो सकती है मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी माता-पिता से जुड़े स्वास्थ्य के मुद्दे चिंतित करेंगे
लकी कलर: क्रीम कलर
लकी नंबर: 4

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

प्रयासों को सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास वृद्धि होने से रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी। उच्च अधिकारी बात मानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में पिछले परिश्रम का लाभ अच्छे रिजल्ट के रूप में मिल सकता है।
लकी कलर: ग्रीन कलर
लकी नंबर: 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

पारिवारिक विवादों में अपनी प्रतिक्रिया बहुत संभाल कर देनी होगी। कार्यस्थल पर आपके प्रबंधन का लोहा सभी मानेंगे। बहुमूल्य वस्तुओं की देखभाल जिम्मेदारी पूर्वक करनी होगी। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।
लकी कलर: ऑफ व्हाईट
लकी नंबर: 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh

सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का दिन है। प्रयत्नों की सफलता से उत्साहित हो सकते हैं। बड़े वादे करने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक तनाव कम होंगे।
लकी कलर: ओरेंज कलर
लकी नंबर: 3

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

कार्य व्यवस्था बदलने तक धैर्य रखना होगा। विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक मुद्दों पर संभल कर निर्णय लेने होंगे। बढे हुए खर्चों को नियंत्रित करना आसान नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी।
लकी कलर: पीच कलर
लकी नंबर: 1

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर मेहनत का उचित पुरस्कार मिलेगा। उच्च अधिकारियों से तालमेल बेहतर रहने का परिणाम आगामी दिनों में दिखाई देगा। भावनात्मक संबंधों से एक दूसरे के करियर को सहयोग मिलेगा।
लकी कलर: सिल्वर कलर
लकी नंबर: 7

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

कड़ी मेहनत से भरा दिन रह सकता है। मित्रों और परिवार जनों को उनके कार्य में मदद करनी पड़ सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में मान सम्मान मिलेगा। अपने प्रभाव का उपयोग कर किसी खास कार्य में सफलता प्राप्त करने का समय है।
लकी कलर: महरून कलर
लकी नंबर: 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

सकारात्मक दिन है। भाग्य का समर्थन मिलेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिश्रम के परिणाम उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर बड़े लाभ में बदल सकते हैं।
लकी कलर: कॉफी कलर
लकी नंबर: 7

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

परिश्रम का परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है धैर्य दिखाना होगा उच्च अधिकारियों से अनबन करियर के लिए सही संकेत नहीं है सामंजस्य से बैठाना होगा स्वास्थ्य के मुद्दे पर समय और धन खर्च करना पड़ सकता है
लकी कलर: ब्राऊन कलर
लकी नंबर: 8

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

सकारात्मक दिन है साझेदारी व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं ठीक होगी। वार्तालाप सौहार्द पूर्ण रहेगा। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। दैनिक रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सभी का सहयोग मिलेगा।
लकी कलर: ग्रे कलर
लकी नंबर: 6

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

सावधानी से कार्य करने का दिन है। विरोधी छोटी-छोटी गलतियों को मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। कूटनीति से काम लेना होगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। खर्चो को नियंत्रित करने का प्रयास करने होंगे।
लकी कलर: कॉपर कलर
लकी नंबर: 4

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

10 Dec 2025 06:48 pm

राशिफल 11 दिसंबर 2025 : मेष, मिथुन और धनु पर गुरु बृहस्पति की कृपा, जानें 12 राशियों का हाल

