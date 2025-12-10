राशिफल 11 दिसंबर 2025 : मेष, मिथुन और धनु पर गुरु बृहस्पति की कृपा, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 11 December 2025 : राशिफल 11 दिसंबर 2025, गुरुवार को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों के राजा बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा, जो विशेष रूप से मेष, मिथुन और धनु राशि के जातकों को सफलता और सम्मान दिलाएगा। वहीं, कर्क और मकर राशि वालों को पारिवारिक और स्वास्थ्य मामलों में अधिक सावधानी बरतनी होगी। आज का दिन आपको अपने प्रयासों में गति देने, प्रबंधन कौशल दिखाने और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने के अवसर दे रहा है। 'ऊं क्लीं बृहस्पतये नम:' मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन के मामले में सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।