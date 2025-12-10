Garnet Birthstone 2026 : 2026 में हो जाइए तैयार! यह चमत्कारी रत्न आपकी मेनिफेस्टेशन शक्ति को देगा नई उड़ान

अगर आप ज्योतिष में यकीन रखते हैं, तो गार्नेट रत्न आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे तांबे या सोने की अंगूठी में पहनना अच्छा माना जाता है। सही तरीका ये है कि आप रविवार के दिन, अंगूठी को पहले गंगाजल और गाय के कच्चे दूध में डुबोकर शुद्ध करें, फिर इसे अनामिका उंगली में पहनें। लोग मानते हैं कि इससे शुभ फल मिलते हैं। वैसे, बिना अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लिए गार्नेट न पहनें। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर या नीच का है, उनके लिए ये रत्न खासतौर से फायदेमंद रहता है।