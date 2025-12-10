10 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Garnet Birthstone 2026 : 2026 में हो जाइए तैयार! यह चमत्कारी रत्न आपकी मेनिफेस्टेशन शक्ति को देगा नई उड़ान

Benefits of Garnet Gemstone : जनवरी बर्थस्टोन गार्नेट की शक्ति से 2026 में अपनी मेनिफेस्टेशन शक्ति बढ़ाएं। जानें इस रत्न को पहनने की सही विधि (उंगली, धातु) और इसके 5000 साल पुराने फायदे।

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 10, 2025

Benefits of Garnet Gemstone

Benefits of Garnet Gemstone : गार्नेट बर्थस्टोन जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Benefits of Garnet Gemstone : जनवरी 2026 का महीना शुरू होने ही वाला है, और अगर आपकी जन्मतिथि जनवरी महीने में है, तो गार्नेट आपका बर्थस्टोन है। सच कहें तो अगर आपके पास अपना बर्थस्टोन नहीं है, तो आपको हमेशा लगेगा कि कुछ अधूरा सा है। गार्नेट सिर्फ एक पत्थर नहीं ये आपके लिए लकी चार्म भी है, और शायद आपको ऐसे रास्तों पर ले जाए, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, इसे थोड़ा करीब से जानते हैं।

गार्नेट असल में खनिजों के एक पूरे ग्रुप का नाम है। ये पत्थर पांच हजार साल से भी जयादा समय से इंसानों के बीच हैं। रंगों की बात करें तो गार्नेट सिर्फ लाल ही नहीं, बल्कि नारंगी, हरे, गुलाबी और बैंगनी जैसे कई रंगों में मिलता है। गहनों में इसका खूब इस्तेमाल होता है, खासकर जब इसे दूसरे कीमती पत्थरों के साथ जोड़ा जाता है।

अगर कीमत की बात करें तो गार्नेट की वैल्यू कई चीजों पर टिकी होती है—

जैसे कि उसका कैरेट वजन, रंग, और कटिंग की क्वालिटी। पत्थर जितना भारी और चमकीला, कीमत उतनी ही ऊपर चली जाती है। वैसे तो गार्नेट 500 डॉलर प्रति कैरेट से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर पत्थर बड़ा और एकदम साफ हो, तो ये 7000 डॉलर प्रति कैरेट तक भी पहुंच सकता है।

गार्नेट का असली मतलब बस एक कीमती पत्थर होना नहीं है। ये प्यार, जीवन-शक्ति, दिल और अंदर की आग का प्रतीक है। कहते हैं, ये पत्थर बैलेंस लाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है और अंदर से मजबूत बनाता है। लाल गार्नेट खास तौर से दिल के चक्र से जुड़ा है, और अगर आप अपने जीवन में प्यार या पॉज़िटिविटी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये पत्थर आपके लिए मुफीद है।

कैसे धारण करें गार्नेट? | How to Wear Garnet

अगर आप ज्योतिष में यकीन रखते हैं, तो गार्नेट रत्न आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे तांबे या सोने की अंगूठी में पहनना अच्छा माना जाता है। सही तरीका ये है कि आप रविवार के दिन, अंगूठी को पहले गंगाजल और गाय के कच्चे दूध में डुबोकर शुद्ध करें, फिर इसे अनामिका उंगली में पहनें। लोग मानते हैं कि इससे शुभ फल मिलते हैं। वैसे, बिना अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लिए गार्नेट न पहनें। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर या नीच का है, उनके लिए ये रत्न खासतौर से फायदेमंद रहता है।

अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कभी-कभी कम हो जाती है, तो गार्नेट पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पॉजिटिव चीज़ों को आपकी ओर खींचता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। नए साल का आगाज अगर किसी अच्छे बदलाव से करना चाहते हैं, तो गार्नेट बर्थस्टोन इस सफ़र में आपका साथी बन सकता है।

ये पत्थर अपने साथ किस्मत भी लाता है और खुद से प्यार करना सिखाता है। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस और खुशी महसूस कर सकते हैं।

गार्नेट आपको दुनिया के कई हिस्सों में मिल जाएगा

अमेरिका, इंडिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, और भी कई जगहों पर। मार्केट में सिंथेटिक यानी लैब में बने गार्नेट भी मिलते हैं, जो दिखने में बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें वो खासियत नहीं होती जो नेचुरल पत्थर में होती है। आर्टिफिशियल गार्नेट पानी या गर्मी में जल्दी पिघल सकते हैं या उनका रंग फीका पड़ सकता है, जबकि असली गार्नेट में कभी-कभी छोटी-छोटी खामियां होती हैं—यही चीज उन्हें अलग और असली बनाती है।

कुछ दिलचस्प बातें भी जान लीजिए

गार्नेट का नाम लैटिन के "ग्रैनैटस" से आया है, जिसका मतलब होता है अनार। प्राचीन मिस्र के राजा-फराओन गार्नेट पहनते थे, और मिडिल एजेज में लोग मानते थे कि ये पत्थर डिप्रेशन और शारीरिक बीमारियों को सुधार सकता है। मिस्र की एक कब्र में मिला गार्नेट का हार तो पांच हजार साल से भी पुराना है।

गार्नेट और रूबी में फर्क

दोनों लाल रंग के होते हैं, मगर गार्नेट में थोड़ा मिट्टी जैसा गाढ़ा रंग होता है, जबकि रूबी चमकीला और थोड़ा नीला-बैंगनी रंग लिए रहता है। रूबी काफी महंगा होता है और दोनों की चमक भी अलग होती है। एक आसान तरीका है अगर पत्थर को लाइट के सामने रखें, तो गार्नेट में हरे-पीले बैंड दिखेंगे, जबकि रूबी में नहीं।

तो अब, गार्नेट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये जनवरी के लोगों के लिए क्यों खास है। ये भरोसे, दोस्ती और प्यार का प्रतीक है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी और खूबसूरती की वजह से ये गहनों में भी खूब पसंद किया जाता है—क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के जीवन फीका ही लगता है।

Published on:

10 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Garnet Birthstone 2026 : 2026 में हो जाइए तैयार! यह चमत्कारी रत्न आपकी मेनिफेस्टेशन शक्ति को देगा नई उड़ान

