2026 Prediction Mulank 2: कैसा रहेगा मूलांक 2 वालों के लिए साल 2026? बरतें ये सावधानी

2026 Prediction Mulank 2: कैसा रहेगा मूलांक 2 वालों के लिए साल 2026? बरतें ये सावधानीनए वर्ष 2026 की शुरुआत मूलांक 2 वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। वर्ष 2026 सूर्य का प्रभाव लिए हुए है, और सूर्य-चंद्र की यह संगति इस वर्ष को मूलांक 2 वालों के लिए खास बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह साल भावनात्मक मजबूती, रिश्तों की गहराई और करियर में प्रगति का मजबूत योग लेकर आया है।
चंद्रमा प्रकृति से ही व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। मूलांक 2 वाले अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। ऐसे में 2026 का सूर्य प्रभाव मानसिक मजबूती देने का काम करेगा।
परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस साल ओवरथिंकिंग से दूरी बनाना ही सफलता की कुंजी होगी।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 2026 करियर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, बेहतर अवसर और स्थिरता के योग नजर आते हैं। व्यवसाय करने वालों को आर्थिक मज़बूती और नए प्रोजेक्ट हासिल हो सकते हैं।
कला, डिजाइन, होटल, मेडिकल, जल-तत्व आधारित क्षेत्रों और आयुर्वेद से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष फलदायी माना जा रहा है। टैरो, ओकल्ट साइंस या हीलिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी 2026 नए दरवाज़े खोलने वाला रहेगा।
ग्रहमालाओं के अनुसार धन लाभ और आर्थिक स्थिरता के प्रबल योग बन रहे हैं। घर-परिवार पर खर्च शुभ रहेगा, लेकिन भावनात्मक कमजोरी के कारण अनावश्यक खर्च संभव है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि खर्चे सोच-समझकर करें।
चंद्रमा का प्रभाव कभी-कभी मानसिक थकान बढ़ा सकता है। इस वर्ष तनाव, नींद की कमी और पेट संबंधी दिक्कतें उभर सकती हैं।
मोती (Pearl) धारण करना और नियमित ध्यान (Meditation) करना मन को स्थिर रखने में विशेष लाभ देगा।
चांदी के बर्तन से शिवलिंग पर दूध, चावल और जल का अभिषेक विशेष शुभ माना गया है। वृद्ध महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान, अन्न-वस्त्र दान और चांदी व मोती धारण करने से वर्ष और भी अनुकूल बनता है। धार्मिक स्थल पर किसी वृद्ध महिला को दान देना मूलांक 2 वालों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा।
