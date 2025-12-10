2026 Prediction Mulank 2: कैसा रहेगा मूलांक 2 वालों के लिए साल 2026? बरतें ये सावधानी

2026 Prediction Mulank 2: कैसा रहेगा मूलांक 2 वालों के लिए साल 2026? बरतें ये सावधानीनए वर्ष 2026 की शुरुआत मूलांक 2 वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। वर्ष 2026 सूर्य का प्रभाव लिए हुए है, और सूर्य-चंद्र की यह संगति इस वर्ष को मूलांक 2 वालों के लिए खास बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह साल भावनात्मक मजबूती, रिश्तों की गहराई और करियर में प्रगति का मजबूत योग लेकर आया है।