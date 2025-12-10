Tarot Card Rashifal 11 December 2025 : मेष, सिंह, वृश्चिक को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल 

Tarot Card Rashifal 11 December 2025 : टैरो कार्ड्स संकेत: वृषभ, धनु, तुला के रुके काम होंगे पूरे, जानिए आपकी राशि का हाल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot card Reading 11 December 2025: टैरो राशिफल 11 दिसंबर 2025 : आज 11 दिसंबर 2025 से पौष मास का 7वां दिन है। आज गुरूवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आज कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। वार के हिसाब से आप गुरूवार का व्रत रख सकते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन दूध में केसर या हल्दी मिलाकर पीने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इस दिन शिवजी का अभिषेक करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। नकारात्मकता दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी और गंगाजल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 'ऊं क्लीं बृहस्पतये नम:' मंत्र का 108 बार जाप करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गुरु दोष से राहत मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु स्तोत्र या सहस्रनाम का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी तरह की ट्रेनिंग में आपको भाग लेना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ मधुर रिश्ते बनेंगे। कमाई के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक जिनका काम प्रॉपर्टी, कपड़ा व्यापार, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित है, उनके लिए खास दिन है। आज आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्रयास जरूरी संसाधन जुटाने में कामयाब रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। मन में चल रही व्यर्थ चिंताओं को हटाकर इसका पूरा लाभ उठाएं।थोड़े से प्रयास से भी अधिक लाभ होने की संभावना बनती है। आज आपके खर्चे आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहने वाली है। सेहत से जुड़ी समस्याएं आप की मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें। रुका हुआ पैसा भी थोड़े से प्रयास से मिल जाएगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक मार्केट में अपनी साख बनाने में कामयाब रहेंगे। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।कामकाज की अधिक भाग दौड़ में आराम के लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा। साथ ही आज आपके आत्मविश्वास से किए हुए कार्यों से धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। अपने प्रभाव के द्वारा सभी काम आसानी से पूरा करवाने में सफल रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कमाई के लिए दिन सामान्य है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की प्लानिंग आज सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। आपके कार्यों को कुछ अधिकारियों से अप्रूवल मिल जाएगा। मित्रों के सहयोग से धन की प्राप्ति भी संभव है। सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र के लिए दिन आज बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ होगा। लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। घर के सौंदर्यीकरण पर धन खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आपके प्रयास सफल रहेंगे। सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी। दिखावे बाजी से बचना हितकर है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आत्मविश्वास के सहारे सभी बाधाओं को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी। नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। धन संबंधित मामलों में समय अच्छा है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास व अहंकार के फर्क को जरूर समझना चाहिए। दिन अच्छा है अपने प्रभाव से सभी काम पूरे करा पाएंगे। साझेदार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। कमाई के लिए दिन अच्छा है। सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा। शांति से बैठकर योजना बनाकर अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। खर्चों की अधिकता से मन विचलित रह सकता है।
