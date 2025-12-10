Tarot Card Rashifal 11 December 2025 : मेष, सिंह, वृश्चिक को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल 

Tarot card Reading 11 December 2025: टैरो राशिफल 11 दिसंबर 2025 : आज 11 दिसंबर 2025 से पौष मास का 7वां दिन है। आज गुरूवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आज कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। वार के हिसाब से आप गुरूवार का व्रत रख सकते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन दूध में केसर या हल्दी मिलाकर पीने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इस दिन शिवजी का अभिषेक करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। नकारात्मकता दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी और गंगाजल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 'ऊं क्लीं बृहस्पतये नम:' मंत्र का 108 बार जाप करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गुरु दोष से राहत मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु स्तोत्र या सहस्रनाम का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।