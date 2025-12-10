Gemstone: हीरा किन लोगों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

istock
Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में हीरा रत्न को सबसे खास रत्न में से एक माना गया है। इसको धारण करने से बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हीरा किन राशि वालों के लिए शुभ होता है और इसके नियम के बारे में।
Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में रत्न शास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। रत्न शास्त्र के अंतर्गत नौ रत्नों के बारे में चर्चा की गई है। हर रत्न की अपनी एक खासियत होती है। इन्हीं नौ रत्नों में से एक रत्न हीरा रत्न होता है। हीरा केवल एक कीमती रत्न नहीं बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी ये रत्न बहुत कीमती माना जाता है। हीरा रत्न को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह भोग विलास ऐश्वर्य, धन-संपत्ति के कारक माने जाते हैं, इसलिए हीरा रत्न धारण करने से जातक की जीवन में सुख और समृद्धि आती है, हालांकि हीरा पहनना हर राशि वालों के लिए शुभ नहीं होता है। रत्न शास्त्र में हीरा रत्न किन राशि वालों के लिए शुभ होता है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं हीरा रत्न किन राशि वालों को धारण करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं।
किन राशि वालों को धारण करना चाहिए हीरा
रत्न शास्त्र के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हीरा धारण करना शुभ होता है। अगर इस राशि के जातक हीरा रत्न पहनते हैं तो उनकी किस्मत खुल जाती है और उनको जीवन में बहुत तरक्की मिलती है।
हीरा रत्न किस दिन धारण करना चाहिए
हीरा रत्न का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, इसलिए इस रत्न को शुक्रवार के दिन ग्रहण करना चाहिए। हीरा रत्न धारण करने से पहले ज्योतिष सलाह जरूर लेनी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्नान के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें और इस रत्न को चांदी की अंगूठी में जड़वा कर धारण करें।
हीरा पहनने के फायदे
रत्न शास्त्र में हीरा पहनने के अनक फायदे बताए गए हैं। हीरा धारण करने से जातक की किस्मत पलट जाती है। इस रत्न को धारण करते ही धन, वैभव और यश की प्राप्ति होने लगती है। कारोबार में तरक्की पाने के लिए भी हीरा पहनना लाभकारी माना जाता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है।
