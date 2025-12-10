Gemstone: हीरा किन लोगों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में रत्न शास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। रत्न शास्त्र के अंतर्गत नौ रत्नों के बारे में चर्चा की गई है। हर रत्न की अपनी एक खासियत होती है। इन्हीं नौ रत्नों में से एक रत्न हीरा रत्न होता है। हीरा केवल एक कीमती रत्न नहीं बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी ये रत्न बहुत कीमती माना जाता है। हीरा रत्न को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह भोग विलास ऐश्वर्य, धन-संपत्ति के कारक माने जाते हैं, इसलिए हीरा रत्न धारण करने से जातक की जीवन में सुख और समृद्धि आती है, हालांकि हीरा पहनना हर राशि वालों के लिए शुभ नहीं होता है। रत्न शास्त्र में हीरा रत्न किन राशि वालों के लिए शुभ होता है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं हीरा रत्न किन राशि वालों को धारण करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं।