Ganesh Chalisa Hindi : गणेश चालीसा के अर्थ में छुपा है हर समस्या का समाधान, बुधवार को पाठ से बन सकते हैं बिगड़े काम

गणेश चालीसा में भगवान गणेश की महिमा, बुद्धि, कृपा और विघ्नहर्ता का गुणगान है। प्रारंभ में गणपति को सद्गुणों का भंडार बताया गया है, जो भक्तों के सभी कष्ट और बाधाएं दूर कर जीवन में मंगल करते हैं। उनके रूप सौंदर्य, आभूषण, वाहन मूषक और ऋद्धि-सिद्धि के साथ उनके दिव्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। इसमें भगवान गणेश के जन्म की कथा आती है, जिसमें माता पार्वती के तप, शनि देव की दृष्टि से सिर कटने और विष्णु द्वारा हाथी का मस्तक लाकर पुनर्जीवन देने की कथा बताई गई है। इसी प्रसंग से गणेश को प्रथम पूज्य और बुद्धि का देवता होने का वरदान मिला। पिता शिव जी ने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली। तब गणेश जी माता-पिता की परिक्रमा कर श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण देते हैं। अंत में भक्त विनम्र होकर गणेश से कृपा, भक्ति, ज्ञान और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करता है। जो व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से गणेश चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं, घर में शुभता आती है और उसे समाज में मान-सम्मान मिलता है।