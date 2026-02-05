आज का पंचांग 6 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, दिशा शूल व आज जन्मे बच्चों की राशि

Aaj Ka Panchang 6 Feb 2026 : आज का पंचांग 6 फरवरी 2026
Aaj Ka Panchang 6 Feb 2026 : आज का पंचांग शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 धार्मिक, ज्योतिषीय और शुभ कार्यों की योजना बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, हस्त नक्षत्र, धृति योग और कुमार योग का संयोग बन रहा है। आज के पंचांग में आपको शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, ग्रह-नक्षत्र परिवर्तन, व्रत-दिवस विशेष के साथ-साथ आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र, नामाक्षर और स्वभाव की विस्तृत जानकारी मिलेगी। यह पंचांग दिन की सही शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। (Today Panchang 6 February 2026)
|क्रम संख्या
|विवरण का प्रकार
|जानकारी
|1
|विक्रम संवत्
|2082
|2
|संवत्सर नाम
|सिद्धार्थ
|3
|शक संवत्
|1947
|4
|हिजरी सन्
|1447
|5
|मुहम्मदन मास
|17 सावान
|6
|अयन
|उत्तरायण
|7
|ऋतु
|शिशिर ऋतु
|8
|मास
|फाल्गुन
|9
|पक्ष
|कृष्ण
आज चर का चौघड़िया सूर्योदय से 8.36 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 8.36 से 11.19 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 12.41 से 2.03 तक रहेगा. चर का चौघड़िया 4.46 से सूर्यास्त तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी, खीर या दूध व चावल से बने खाने का सेवन करके, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
तिथि – पंचमी तिथि रात्रि 1.19 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।
नक्षत्र – हस्त नक्षत्र रात्रि 12.24 तक होगा तदुपरान्त चित्रा नक्षत्र होगा ।
योग – धृति योग रात्रि 11.37 तक रहेगा तदुपरान्त शूल योग रहेगा ।
करण – कौलव करण दिन 12.51 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।
विशिष्ट योग – कुमारयोग सूर्योदय से रात्रि 12-24 तक,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में होगा ।
सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश दिन 2-05 पर,
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कन्या होगी ।
आज रात्रि 12.24 तक जन्म लेने वाले बच्चों का हस्त नक्षत्र होगा तदुपरान्त चित्रा नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ष, ण, ठ, पे, पो पर रखे जा सकते हैं।
कन्या राशि का स्वामी बुध होता हैं। ये लोग अकाउंटेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग, अध्यापन और ज्योतिष का काम करना पसंद करते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। इनकी वाणी व वाक् शक्ति में कुशलता होती हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं। संगीत, कला-साहित्य, प्रियभाषी, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय में कुशल होते हैं। हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं और व्यंग करना पसंद करते हैं। ये जातक प्रियभाषी, कार्य में सहायक, लज्जाशील प्रकृति, नरम स्वभाव और निति के अनुकूल काम करने वाला होगा। कल्पनाशील सूक्षमदर्शी एवं संवेदनशील स्वभाव का होता हैं। ये बुद्धिमान, तीव्र स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति के होते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग