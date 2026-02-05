आज का पंचांग 6 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, दिशा शूल व आज जन्मे बच्चों की राशि

Aaj Ka Panchang 6 Feb 2026 : आज का पंचांग शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 धार्मिक, ज्योतिषीय और शुभ कार्यों की योजना बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, हस्त नक्षत्र, धृति योग और कुमार योग का संयोग बन रहा है। आज के पंचांग में आपको शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, ग्रह-नक्षत्र परिवर्तन, व्रत-दिवस विशेष के साथ-साथ आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र, नामाक्षर और स्वभाव की विस्तृत जानकारी मिलेगी। यह पंचांग दिन की सही शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। (Today Panchang 6 February 2026)