धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar December 2025 : दिसंबर 2025 का सूर्य गोचर देगा इन 6 राशियों को धन और सौभाग्य

Surya Gochar December 2025 : सूर्य गोचर 16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेगा। जानें किन 6 राशियों को धन लाभ, भाग्य का साथ और तरक्की मिलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 09, 2025

Surya Gochar December 2025

Surya Gochar December 2025 : सूर्य गोचर देगा इन 6 राशियों को पैसा, तरक्की और भाग्य का साथ (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Gochar December 2025 : 16 दिसंबर 2025 की सुबह 4:19 बजे, सूर्य वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में आ जाएगा। ये स्थिति 14 जनवरी 2026 तक रहेगी, फिर सूर्य मकर राशि में जाएगा। जब भी सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करता है, उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। इस बदलाव का असर हर राशि पर अलग तरह से पड़ता है। इस बार सूर्य का गोचर छह राशियों के लिए काफी लकी है। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो राशियां—

मेष राशि

सूर्य आपके नौवें भाव में रहेगा, इसे भाग्य का भाव भी कहते हैं। अब आपकी किस्मत खुल सकती है, मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान घर में पीतल के बर्तन इस्तेमाल करें और हर दिन सूर्य को अर्घ्य दें, इससे अच्छे नतीजे और मिलेंगे।

वृषभ राशि

इस बार सूर्य आठवें भाव में रहेगा, जो उम्र और सेहत से जुड़ा है। आपकी सेहत बेहतर होगी, एनर्जी बढ़ेगी। काली गाय की सेवा करें या अपने बड़े भाई की मदद करें, इससे इस समय का फायदा और ज्यादा मिलेगा।

कन्या राशि

सूर्य चौथे भाव में रहेगा, जो माँ, प्रॉपर्टी और सुख-सुविधा से जुड़ा है। माँ का साथ मिलेगा, घर या गाड़ी से जुड़ा फायदा भी हो सकता है। जरूरतमंदों को खाना खिलाएं और जहाँ हो सके मदद करें, इससे और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

वृश्चिक राशि

सूर्य दूसरे भाव में आ रहा है, ये धन का भाव होता है। आपकी कमाई में मजबूती आएगी, और पर्सनैलिटी में भी पॉजिटिव बदलाव नजर आएंगे। 14 जनवरी 2026 तक पैसा आता रहेगा। मंदिर में नारियल का तेल या कच्चा नारियल दान करें, इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी।

धनु राशि

अब सूर्य आपके पहले भाव में रहेगा, यानी खुद से जुड़ी चीज़ें, आपकी पहचान और आत्मबल। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इज्जत, आत्मविश्वास और स्थिर आमदनी—सब देखने को मिलेगा। हर सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे फायदा बढ़ेगा।

कुंभ राशि

सूर्य ग्यारहवें भाव में रहेगा, ये आय और इच्छाओं का भाव है। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, कई पुरानी इच्छाएँ भी पूरी हो सकती हैं। अगले महीने मंदिर में मूली दान करें, इससे अच्छे रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे।

