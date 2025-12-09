Surya Gochar December 2025 : दिसंबर 2025 का सूर्य गोचर देगा इन 6 राशियों को धन और सौभाग्य

Surya Gochar December 2025 : 16 दिसंबर 2025 की सुबह 4:19 बजे, सूर्य वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में आ जाएगा। ये स्थिति 14 जनवरी 2026 तक रहेगी, फिर सूर्य मकर राशि में जाएगा। जब भी सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करता है, उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। इस बदलाव का असर हर राशि पर अलग तरह से पड़ता है। इस बार सूर्य का गोचर छह राशियों के लिए काफी लकी है। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो राशियां—