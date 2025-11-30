December Grah Gochar 2025: साल के आखिरी महीने में ये 5 बड़े ग्रह करेंगे गोचर, यहां जानें इससे जुड़ी बातें

December Grah Gochar 2025 :वैदिक ज्योतिष में नौ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंसान के जीवन, भाग्य, रिश्तों, करियर और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हर ग्रह एक निश्चित अवधि में अपनी राशि और नक्षत्र बदलता है, जिसे ग्रह गोचर (Grah Gochar) कहा जाता है। दिसंबर 2025 ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महीना माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन परिवर्तनों का असर हर राशि के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आइए इस महीने होने वाले खास ग्रह गोचरों को समझते हैं.