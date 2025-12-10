Akhand Deepak in Haridwar : 100 साल से जल रहा है ये दीपक : जानें, शांतिकुंज का 1926 से प्रज्वलित अखंड दीपक क्यों है पापों का नाशक

गायत्री परिवार की संस्थापिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की कही बात – 'जब भी आप शांतिकुंज आएं, तब अखंड दीपक में देखना, हम दोनों की छवि दिखेगी; शांति, संतोष और प्रेरणा लेकर ही आप वहां से जाएंगे। हम आश्वासन देते हैं कि यह अखंड ज्योति कभी बुझेगी नहीं, इसी ज्योति में हमें देखा जा सकेगा। शरीर बदलने का समय आएगा तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर तुरंत ही उस स्थिति से निकलकर इसी अखंड दीपक की लौ में समा जाएँगे, जिसमें अलग-अलग शक्तियाँ एक ही ज्योति में विलीन हो जाएँगी, जैसे गंगा-यमुना के संगम में मिलन।'