December Darsh Amavasya Date 2025: दिसंबर के महीने में कब है दर्श अमावस्या, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

December Darsh Amavasya Date 2025: शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितृों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन पितर पृथ्वीलोक पर विचरण करने आते हैं। इस तिथि पर पितृों का श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पौष अमावस्या के दिन उपवास करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि आती है। दर्श अमावस्या के दिन चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल कब है पौष अमावस्या।