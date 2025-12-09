9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

December Darsh Amavasya Date 2025: दिसंबर के महीने में कब है दर्श अमावस्या, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

December Darsh Amavasya Date 2025: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास महत्व है। ये तिथि हर महीने में आती है। चलिए जानते हैं इस साल दिसंबर महीने की दर्श अमावस्या कब है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 09, 2025

December Darsh Amavasya Date 2025

Adobe Stock

December Darsh Amavasya Date 2025: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास महत्व है। ये तिथि हर महीने में आती है। चलिए जानते हैं इस साल दिसंबर महीने की दर्श अमावस्या कब है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में।

December Darsh Amavasya Date 2025: शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितृों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन पितर पृथ्वीलोक पर विचरण करने आते हैं। इस तिथि पर पितृों का श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पौष अमावस्या के दिन उपवास करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि आती है। दर्श अमावस्या के दिन चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल कब है पौष अमावस्या।

Darsh Amavasya Date 2025 (दिसंबर दर्श अमावस्या डेट 2025)


हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसम्बर 2025 की सुबह 04 बजकर 59 मिनट से होगी और इसका समापन 20 दिसम्बर 2025,की सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल दिसंबर की दर्श अमावस्या का व्रत 19 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा।

Darsh Amavasya Shubh Muhurat 2025 (दर्श अमावस्या शुभ मुहूर्त)


दर्श अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:51 से 05:44 तक रहने वाला है। इस समय में स्नान करना शुभ होगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त 11:34 से 12:16 तक रहने वाला है। इस समय में पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।

दर्श अमावस्या पूजा विधि


दर्श अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, फिर साफ वस्त्र धारण करें। अमावस्या के दिन भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा पूरे विधि-विधान के साथ की जाती है। विधिपूवर्क पूजा करने के बाद दर्श अमावस्या की कथा सुनें और शिव जी की चालीसा का पाठ करें। दर्श अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। अमावस्या के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करें अगले दिन आप विधिवत व्रत का पारण कर सकते हैं।

दर्श अमावस्या महत्व


सनातन धर्म में दर्श अमावस्या की तिथि को बहुत ही खास मानी जाती है। पौष महीने की अमावस्या पितरों की पूजा के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर पूर्वज धरतीलोक पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से पितरदोष से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्रदेव की कृपा साधक पर बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Bhagyank 4: कैसे होते हैं भाग्यांक 4 वाले, जानिए इनके बारे में सब कुछ
धर्म/ज्योतिष
Bhagyank 4

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 11:22 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / December Darsh Amavasya Date 2025: दिसंबर के महीने में कब है दर्श अमावस्या, यहां जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

ब्लू टोपाज: क्या आपकी राशि के लिए है शुभ? जानिए पहनने के नियम और अद्भुत ज्योतिषीय लाभ

Blue Topaz Gemstone
धर्म/ज्योतिष

ग्रह दोष और कुंडली दोष दूर करने के आसान व्रत-पूजा उपाय (कुंडली दोष निवारण)

Vrat-Puja Vidhi : आसान-सी व्रत-पूजा से दूर होंगे ग्रह और कुंडली दोष, ज्योतिष उपायों को अपनाकर चमकाएं किस्मत
धर्म-कर्म

युधिष्ठिर का एक जवाब जिसने महाभारत के ज्ञान को अमर कर दिया

Yudhishtar Reply to Yaksha in Mahabharata
धर्म और अध्यात्म

महिलाओं के लिए ब्लू सफायर रिंग क्यों है Lucky? फायदे और पहनने का तरीका

Blue Sapphire Ring Benefits
धर्म/ज्योतिष

Gemstones : अफगानिस्तान माणिक किन राशि के लोगों को पहनना चाहिए, मिल सकता है राजा जैसा वैभव और सेहत का वरदान

Gemstones Afghan Ruby
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.