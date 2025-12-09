Bhagyank 4: कैसे होते हैं भाग्यांक 4 वाले, जानिए इनके बारे में सब कुछ

Bhagyank 4: अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों के जन्म का योग 4 होता है, उनका भाग्यांक 4 होता है। भाग्यांक नंबर 4 वाले व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प लेने वाले होते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति पूरे सच्चे होते हैं। भाग्यांक 4 वाले तर्क वितर्क में बहुत आगे होते हैं। ये अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते हैं। इनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण इनके रिश्ते जल्दी खराब होने लगते हैं। पैसों के मामले में ये लोग बहुत पक्के होते हैं। भाग्यांक नंबर 4 के लोग किसी को अपना मित्र जल्दी नहीं बनाते हैं। ये लोग स्त्री प्रधान भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।