9 दिसंबर 2025 का राशिफल : मेष से मीन: मंगलवार के दिन इन 5 राशियों पर बरस सकती है हनुमान जी की कृपा

Aaj Ka Rashifal 9 December 2025 : 9 दिसंबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal):आज का राशिफल 9 दिसंबर 2025: आज पौष महीने का पांचवा दिन मंगलवार है। आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में हैं, चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में जा रहे हैं। आज मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह की परेशानी कम हो सकती है। सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही, "ऊं अं अंगारकाय नमः" मंत्र का जाप करें, इससे भी अच्छा असर दिखता है। गुड़, तांबे के बर्तन, लाल कपड़े दान करें या मूंगे की अंगूठी पहन लें—मंगल के बुरे असर कम हो जाते हैं। खाने में मसूर दाल भी फायदा देती है। ये सब करने से मंगल के नकारात्मक असर में राहत मिलती है और अच्छा फल मिलता है।