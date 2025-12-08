9 दिसंबर 2025 का राशिफल : मेष से मीन: मंगलवार के दिन इन 5 राशियों पर बरस सकती है हनुमान जी की कृपा

Aaj Ka Rashifal 9 December 2025 : 9 दिसंबर राशिफल 2025
Aaj Ka Rashifal 9 December 2025 : 9 दिसंबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal):आज का राशिफल 9 दिसंबर 2025: आज पौष महीने का पांचवा दिन मंगलवार है। आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में हैं, चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में जा रहे हैं। आज मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह की परेशानी कम हो सकती है। सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही, "ऊं अं अंगारकाय नमः" मंत्र का जाप करें, इससे भी अच्छा असर दिखता है। गुड़, तांबे के बर्तन, लाल कपड़े दान करें या मूंगे की अंगूठी पहन लें—मंगल के बुरे असर कम हो जाते हैं। खाने में मसूर दाल भी फायदा देती है। ये सब करने से मंगल के नकारात्मक असर में राहत मिलती है और अच्छा फल मिलता है।
आज बहुत भागदौड़ रहेगी। मेहनत के बाद भी कुछ कमियां रह सकती हैं, लोग आलोचना भी करेंगे—इसे सहजता से लें। राजनीति में हैं तो समय आपके पक्ष में है, बस कोशिश जारी रखें।
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5
मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक रूप से संतुष्टि रहेगी। फटाफट फैसले लेना जरूरी है, तभी फायदा मिलेगा। घर के बुजुर्गों से बात करते वक्त विनम्र रहें।
लकी कलर: ऑफ व्हाइट
लकी नंबर: 7
जल्दबाजी में फैसला मत लें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरों से उम्मीद न रखें—अपने काम पर ध्यान दें। आज सहयोग मिलना थोड़ा मुश्किल है।
लकी कलर: क्रीम
लकी नंबर: 6
अगर काम और भावनाओं का संतुलन साध लिया, तो दिन अच्छा जाएगा। माहौल आपके पक्ष में रहेगा। सभी का सपोर्ट मिलेगा, बस नकारात्मक सोच से दूर रहें।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 9
सबका साथ चाहिए, तो विनम्रता दिखानी होगी। खर्चा बढ़ सकता है, थोड़ा संभलें। प्यार में नई एनर्जी महसूस होगी। विरोधी भी आज आपकी तारीफ कर सकते हैं। नई शुरुआत का इंतजार रहेगा।
लकी कलर: ऑरेंज
लकी नंबर: 8
पैसों के मामले में सुधार दिखेगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा, जिससे घर और काम की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। भावुक होकर ज्यादा खर्च न करें।
लकी कलर: डार्क ब्राउन
लकी नंबर: 3
ऑफिस में आपके आइडिया की तारीफ होगी। सीनियर्स से बातचीत बढ़िया रहेगी। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी और नई प्लानिंग के लिए आसानी से पैसे मिल सकते हैं।
लकी कलर: व्हाइट
लकी नंबर: 2
काम में दक्षता दिखेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। पुराना पेमेंट मिल जाएगा, खुशी मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। किस्मत साथ दे रही है, लेकिन यात्रा टाल दें।
लकी कलर: ग्रे
लकी नंबर: 4
भावनाएं तेज रहेंगी। दूसरों का ख्याल रखते-रखते खुद का नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी या स्थिर धन से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।
लकी कलर: कॉफी
लकी नंबर: 7
किसी खास इंसान से मिलना आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट करेगा। पुराने वादे पूरे करने का वक्त है। पार्टनरशिप में तरक्की के मौके हैं। टीमवर्क सफल रहेगा।
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 1
आज समझदारी से काम लें। निगेटिव लोगों के चक्कर में या भावुक होकर लिया गया फैसला परेशानी दे सकता है। विरोधियों पर नजर रखें। प्यार से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
लकी कलर: कॉपर
लकी नंबर: 5
पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, नतीजे अच्छे मिलेंगे। रिलेशनशिप में बैलेंस रखें। लक्ष्य से भटकने का खतरा है, सतर्क रहें। अचानक कोई धन लाभ होगा, खुशी मिलेगी। सोच में स्पष्टता फायदेमंद रहेगी।
लकी कलर: गोल्डन ग्रीन
लकी नंबर: 4
