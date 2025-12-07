टैरो राशिफल 8 दिसंबर 2025: मेष लेंगे कड़े फैसले, कर्क का साथ देगा भाग्य, जानिए बाकी राशियों का हाल

Tarot Card Reading 8 December 2025 : 8 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? टैरो कार्ड्स की गणना से जानें कि मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी 12 राशियों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और पुष्य नक्षत्र में, आपके टैरो कार्ड्स आपको सही राह दिखाने के लिए तैयार हैं। पढ़ें अपना विस्तृत टैरो राशिफल और जानें कि आज आपको कौन से शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखना है।