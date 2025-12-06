टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025 : मेष को नई पार्टनरशिप, वृषभ को संघर्ष, मकर को धन लाभ, मिथुन की तरक्की, कन्या के आय स्रोत बढ़ेंगे, वृश्चिक को बड़ी जिम्मेदारी



Tarot Card Reading 7 December 2025 : टैरो कार्ड्स की गणना से जानिए कि 7 दिसंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज तृतीया तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का योग है। मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी 12 राशियों के लिए करियर, व्यापार, वित्त और निजी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मार्गदर्शन टैरो कार्ड्स दे रहे हैं। क्या वृषभ राशि को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या तुला राशि अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लेगी? सिंह राशि को दूसरों के बजाय खुद पर क्यों ध्यान देना चाहिए और कन्या राशि कैसे आय के नए स्रोत बना सकती है? अपने दिन को बेहतर बनाने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी राशि का टैरो पूर्वानुमान यहां देखें।