6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025 : मेष को नई पार्टनरशिप, वृषभ को संघर्ष, मकर को धन लाभ, मिथुन की तरक्की, कन्या के आय स्रोत बढ़ेंगे, वृश्चिक को बड़ी जिम्मेदारी

Tarot Card Reading 7 December 2025 : टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025: जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का आज का टैरो कार्ड रीडिंग। शुभ-अशुभ समय, राहुकाल और वित्तीय भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 06, 2025

Tarot Card Reading 7 December 2025

Tarot Card Reading 7 December 2025 : टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)


Tarot Card Reading 7 December 2025 : टैरो कार्ड्स की गणना से जानिए कि 7 दिसंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज तृतीया तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का योग है। मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी 12 राशियों के लिए करियर, व्यापार, वित्त और निजी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मार्गदर्शन टैरो कार्ड्स दे रहे हैं। क्या वृषभ राशि को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या तुला राशि अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लेगी? सिंह राशि को दूसरों के बजाय खुद पर क्यों ध्यान देना चाहिए और कन्या राशि कैसे आय के नए स्रोत बना सकती है? अपने दिन को बेहतर बनाने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी राशि का टैरो पूर्वानुमान यहां देखें।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के व्यापारी वर्ग के जातक आज किसी नई पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सलाह है कि नियम और शर्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर धन खर्च का योग बनता है।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। आज आपको चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। धैर्य और संयम ही आपकी मुसीबत का हल है। कोई नजदीकी व्यक्ति की मदद से अच्छा धन लाभ होने की संभावना बन जाती है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों का आज सारा ध्यान कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करने पर रहने वाला है। आपके बेहतरीन प्रेजेंटेशन स्किल की बदौलत तरक्की के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। हालांकि, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए नवीन प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आज आपके बचपन के किसी मित्र की मदद से कामकाज आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज दूसरों के बजाय अपने फैसलों पर ही फोकस करना चाहिए। आपको सलाह है कि आज सलाह तो सबसे लें लेकिन, अंतिम निर्णय खुद से ही सोच विचार करके लें। नौकरीपेशा लोगों का आज ऑफिस की राजनीति मैं बहुत ज्यादा समय व्यतीत होगा।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक दूसरों के इंटेंशंस को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। संवेदनशील मुद्दों पर भी बेबाक होकर अपनी राय रख पाएंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आय के नए स्रोतों लाभदायक रहेगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के कामकाज के लिए दिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर अच्छी व्यवस्था बनाने में कामयाब रहेंगे निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लेंगे। सामाजिक रिश्तो को बनाए रखने के लिए धन खर्च करेंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी और प्रोग्रेसिव सोच के बदौलत आप कंपनी को टॉप लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। सफलता पाने की चाह में परिवार की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों में कामकाज को लेकर भ्रम की स्थिति रहेगी। काम को पूरा करने के लिए स्पष्ट विचारों का अभाव रहेगा। जिससे लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल बनेगी। कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है। आपको सलाह है कि फिलहाल, बजट बनाकर ही अपने खर्चे करें।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। कुछ नए व्यावसायिक अनुबंध होने का योग भी बनता है। सहयोगियों पर बहुत अधिक विश्वास करने के बजाए अपने फैसले स्वयं ले। धन संबंधित मामलों में लाभ की अच्छी संभावनाएं है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को आज अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास की जरूरत होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से काम को गति मिलेगी। वित्तीय मामलों में दिन सामान्य रहने वाला है। व्यावसायिक खर्चे सामने आ सकते हैं।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक नई योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना समय व्यतीत करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को अच्छी तरह से समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। कामकाज के साथ साथ मौज-मस्ती से काम का दवाब कम रहेगा

ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : इस सप्ताह तुला से मीन तक: किसे मिलेगी सफलता और किसे बरतनी होगी सावधानी?
राशिफल
Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

06 Dec 2025 10:43 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025 : मेष को नई पार्टनरशिप, वृषभ को संघर्ष, मकर को धन लाभ, मिथुन की तरक्की, कन्या के आय स्रोत बढ़ेंगे, वृश्चिक को बड़ी जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : इस सप्ताह तुला से मीन तक: किसे मिलेगी सफलता और किसे बरतनी होगी सावधानी?

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025
राशिफल

साप्ताहिक राशिफल: बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग से किन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ?

Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025
राशिफल

Dhanu Rashifal 2026: सेहत, करियर, प्यार और शादी, जानें नए साल की पूरी भविष्यवाणी

धनु राशिफल 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
राशिफल

Capricorn Horoscope 2026 : फाइनेंस और पारिवारिक मामलों में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा आपके लिए नया साल

मकर राशिफल 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj ka Rashifal : आज का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ? जानिए शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 6 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.