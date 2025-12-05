Capricorn Horoscope 2026 : फाइनेंस और पारिवारिक मामलों में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा आपके लिए नया साल

Capricorn Horoscope 2026 :मकर राशिफल 2026: मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 मिश्रित लेकिन अधिकतर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। पूरी तरह वैदिक ज्योतिष पर आधारित यह राशिफल आपके करियर, व्यवसाय, सेहत, शिक्षा, धन, प्रेम जीवन और विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देता है। ग्रहों की स्थितियों के आधार पर यह कठिन समय में अपनाए जाने वाले उपाय भी सुझाता है।