Capricorn Horoscope 2026 : फाइनेंस और पारिवारिक मामलों में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा आपके लिए नया साल

मकर राशिफल 2026 (PC: gemini generated)
Capricorn Horoscope 2026 :मकर राशिफल 2026: मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 मिश्रित लेकिन अधिकतर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। पूरी तरह वैदिक ज्योतिष पर आधारित यह राशिफल आपके करियर, व्यवसाय, सेहत, शिक्षा, धन, प्रेम जीवन और विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देता है। ग्रहों की स्थितियों के आधार पर यह कठिन समय में अपनाए जाने वाले उपाय भी सुझाता है।
यह साल स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। शनि, जो मकर राशि का स्वामी ग्रह है, पूरे साल तीसरे भाव में रहेगा—यह स्थिति ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली मानी जाती है। हालांकि, बृहस्पति 2 जून तक छठे भाव में रहेगा, जिसकी वजह से पेट, कमर या पाचन से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं।
2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति सातवें भाव में रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कमजोर रहेगा और 5 दिसंबर से राहु प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, कुछ महीनों को छोड़कर साल स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।
मकर राशि के छात्रों को औसत से बेहतर परिणाम मिलेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगल अच्छे शैक्षणिक परिणाम देंगे, जबकि पाँचवें भाव के स्वामी शुक्र का भी साथ मिलेगा।
हालांकि शनि की पांचवे भाव पर दृष्टि कभी-कभी एकाग्रता भटका सकती है।
2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च पढ़ाई के लिए बेहद शुभ रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद शोध और रिसर्च करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य छात्रों को औसत परिणाम मिल सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या अध्ययन पर प्रभाव डाल सकती हैं।
व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के लोगों के लिए यह साल प्रगति और स्थिरता वाला रहेगा। दसवें भाव के स्वामी शुक्र साथ देंगे, और शनि कड़ी मेहनत का फल दिलाएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति व्यापार में मजबूती, विस्तार, नई पार्टनरशिप और बड़े प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं बढ़ाएगा।
हालाँकि 31 अक्टूबर के बाद सावधानी की जरूरत होगी और पूरे साल राहु–केतु के प्रभाव के कारण जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए।
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह साल बेहद शुभ रहेगा। शनि निरंतर मेहनत का सही फल दिलाएगा। मैनेजमेंट, कानून, शिक्षा, वित्त आदि क्षेत्रों वाले लोगों को खास लाभ मिलेगा।
जून से अक्टूबर के बीच प्रमोशन या सम्मान मिलने के योग बनेंगे। 31 अक्टूबर के बाद अनावश्यक जोखिम लेने से बचें।
आय का प्रवाह पूरे वर्ष स्थिर रहेगा, लेकिन बचत पर राहु का प्रभाव पड़ेगा, जो 5 दिसंबर तक दूसरे भाव में रहेगा। जोखिम भरा निवेश और अपरिचित क्षेत्रों में धन लगाने से बचें।
प्रेम जीवन ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। शनि सच्चे प्रेम की रक्षा करेगा, लेकिन दिखावे वाले रिश्तों में कठिनाइयां आएंगी।
जून से अक्टूबर का समय विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। विवाहित लोगों के रिश्ते मधुर रहेंगे और पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।
राहु दूसरे भाव में होने से परिवार में कभी-कभी तनाव या गलतफहमियां हो सकती हैं। धैर्य और स्पष्टता के साथ स्थितियों को संभालने पर घरेलू जीवन स्थिर रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी समाधान के योग बनेंगे।
