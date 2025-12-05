Vastu Tips : रोटी बनाते वक्त क्या आप भी करती हैं उनकी गिनती? वास्तु से जानें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

रोटी वास्तु टिप्स (PC: gemini generated)
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी हमारे घर की एनर्जी पर असर डालती हैं। इसी में से एक है—रोटियां बनाते समय उन्हें गिनना। सुनने में यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन माना जाता है कि इसका असर किचन की पॉजिटिविटी, घर की खुशहाली और यहां तक कि हमारी मानसिक शांति पर भी पड़ता है।
कहा जाता है कि खाना खुद में एक पवित्र चीज है, जो घर में भरपूरता और खुशहाली लेकर आता है। लेकिन रोटियां गिनना यह संकेत देता है कि घर में कमी है या चीजें सीमित हैं। इससे अनजाने में घर के माहौल में “कमी” वाली सोच आने लगती है।
बेहतर यही है कि रोटियां खुले मन से बनाएं—जितनी जरूरत हो बस उतनी बना लें, गिनकर नहीं।
किचन को घर का दिल कहा गया है। अगर आप खाना बनाते समय जरूरत से ज्यादा सोचने लगें—जैसे हर रोटी गिनना—तो इसका असर आपके मूड और एनर्जी पर पड़ सकता है।
रोटियां गिनने से खाना बनाने की प्राकृतिक, शांत और ध्यान वाली प्रक्रिया टूट जाती है, और खाना भी उसी एनर्जी को सोख लेता है।
भारतीय संस्कृति में खाना हमेशा शेयर करने के इरादे से बनाया जाता है। गिन-गिनकर रोटियां बनाना इस सोच को कमजोर कर देता है। कहा जाता है कि खाना हमेशा उदारता से बनाना चाहिए, ताकि घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सबके लिए काफी हो।
खाना बनाना सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी माना जाता है। अगर आप हर रोटी गिनेंगे, तो खाना बनाने की सहजता खत्म हो जाती है।
