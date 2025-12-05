Home Vastu Tips : घर की इस दिशा में भूलकर भी ना जलाएं दीपक, चली जाएगी घर की सुख-शांति

Home Vastu Tips (PC: gemini generated)
Home Vastu Tips: शाम की पूजा, दिवाली, करवा चौथ या किसी भी त्योहार पर दीया जलाना शुभ माना जाता है। रोशनी से मन शांत होता है और घर का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर अनजाने में आपने दीया घर की दक्षिण दिशा में रख दिया, तो यह आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर सकता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और यहाँ आग (दीया) रखना अशुभ बताया गया है।
दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना गया है। इस दिशा में दीया जलाने से:
-घर में अचानक झगड़े बढ़ सकते हैं
-आर्थिक समस्याएं शुरू हो सकती हैं
-परिवार में बीमारी और तनाव आ सकता है
-मानसिक शांति कम हो सकती है
उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। कुबेर धन के देवता हैं, इसलिए इस दिशा में दीया जलाना बहुत शुभ माना जाता है।
-धन वृद्धि
-आर्थिक स्थिरता
-व्यापार में बरकत
-घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
-उत्तर और उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दोनों को शुभ माना गया है।
-दक्षिण दिशा में जलता दीया कभी न रखें—चाहे पूजा का हो या सजावट का।
-गलती से रख दिया हो तो तुरंत हटा लें और उस जगह गंगाजल या नमक मिले पानी का छींटा दें।
-शाम की आरती में सबसे बड़ा दीया उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें।
-घर का मंदिर भी पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए।
-सोने से पहले एक बार चेक कर लें कि कहीं दक्षिण दिशा में दीया जल तो नहीं रहा।
