Home Vastu Tips : घर की इस दिशा में भूलकर भी ना जलाएं दीपक, चली जाएगी घर की सुख-शांति

Home Vastu Tips: शाम की पूजा, दिवाली, करवा चौथ या किसी भी त्योहार पर दीया जलाना शुभ माना जाता है। रोशनी से मन शांत होता है और घर का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर अनजाने में आपने दीया घर की दक्षिण दिशा में रख दिया, तो यह आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर सकता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और यहाँ आग (दीया) रखना अशुभ बताया गया है।