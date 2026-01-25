25 जनवरी 2026,

रविवार

वास्तु टिप्स

Vastu Dosh: क्या आपके सिरहाने रखी दवाइयां बढ़ा रही हैं बीमारी? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Sir Ke Paas Dawaiyan Vastu Dosh : वास्तु शास्त्र के अनुसार सिरहाने दवाइयां रखने से नींद, मानसिक स्वास्थ्य और रिकवरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जानिए दवाइयां रखने की सही दिशा और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 25, 2026

Sirhane Dawaiyan Rakhna Vastu Dosh

Sirhane Dawaiyan Rakhna Vastu Dosh : क्या सिरहाने दवाइयां रखना सही है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Sirhane Dawaiyan Rakhna Vastu Dosh: आजकल, बहुत से लोग अपने सिरहाने तकिए के पास अपनी दवाएं, कैप्सूल या गोलियों की स्ट्रिप रखकर सोते हैं। उनका मानना ​​है कि अगर रात में अचानक जरूरत पड़ी, तो दवा आसानी से मिल जाएगी। हालांकि, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, यह आदत हेल्थऔर मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेडरूम आराम, हेल्थ और चंद्रमा से जुड़ा होता है। दवाएं बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। इन्हें सिर के पास रखने से, यह नेगेटिव ऊर्जा पूरी रात व्यक्ति के मन और शरीर पर असर डालती है। इससे न सिर्फ नींद की क्वालिटी खराब होती है, बल्कि मेंटल और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी लंबे समय तक असर पड़ सकता है।

अगर सिर के पास दवाएं रखी जाएं तो क्या होता है? | Sir Ke Paas Dawaiyan Vastu Dosh

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, चंद्रमा वह ग्रह है जो हमारे मन, भावनाओं और नींद को नियंत्रित करता है। अगर सिर के पास दवाएं रखी जाती हैं, तो चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इससे नींद खराब होती है, बुरे सपने आते हैं, और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। राहु की नकारात्मक ऊर्जा का भी असर हो सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता और चिंता बढ़ सकती है।

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, रात में सोते समय शरीर और मन सकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं। अगर सिर के पास दवाएं रखी जाती हैं, तो मन अनजाने में बीमारी को स्वीकार करने लगता है, जिससे ठीक होने में देरी हो सकती है। इसी वजह से, सिर के पास दवाएं रखना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक माना जाता है।

दवाइयां रखने की सही जगह

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दवाओं को हमेशा बेडरूम की दक्षिण-पूर्व दिशा में किसी दराज या कैबिनेट में रखना चाहिए। इससे न सिर्फ नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। इसके अलावा, कमरे में गंगाजल छिड़कना और सोने से पहले “ओम नमो भगवते वासुदेवाय” या “ओम शं शनैश्चराय नमः” का जाप करना फायदेमंद माना जाता है।

Disclaimer: यह जानकारी वास्तु शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी बीमारी या दवा से जुड़ा निर्णय लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips

