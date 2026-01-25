Vastu Dosh: क्या आपके सिरहाने रखी दवाइयां बढ़ा रही हैं बीमारी? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Sirhane Dawaiyan Rakhna Vastu Dosh: आजकल, बहुत से लोग अपने सिरहाने तकिए के पास अपनी दवाएं, कैप्सूल या गोलियों की स्ट्रिप रखकर सोते हैं। उनका मानना ​​है कि अगर रात में अचानक जरूरत पड़ी, तो दवा आसानी से मिल जाएगी। हालांकि, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, यह आदत हेल्थऔर मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेडरूम आराम, हेल्थ और चंद्रमा से जुड़ा होता है। दवाएं बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। इन्हें सिर के पास रखने से, यह नेगेटिव ऊर्जा पूरी रात व्यक्ति के मन और शरीर पर असर डालती है। इससे न सिर्फ नींद की क्वालिटी खराब होती है, बल्कि मेंटल और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी लंबे समय तक असर पड़ सकता है।