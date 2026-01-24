टैरो राशिफल 25 जनवरी 2026: आज चमकेगा इन राशियों का भाग्य! टैरो कार्ड्स से जानें किसे मिलेगा लाभ और कहां बरतनी होगी सावधानी

Tarot Rashifal 25 January 2026: टैरो राशिफल 25 जनवरी 2026, रविवार: आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है। आज भानु सप्तमी, रथ सप्तमी और नर्मदा जयंती का पावन संयोग बन रहा है। आज सूर्य देव मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ और अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ राशियों को प्रेम, स्वास्थ्य और धन के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।