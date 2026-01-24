Aaj Ka Panchang 25 January 2026: आज का पंचांग : सूर्य रथ सप्तमी पर रवियोग और सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग

Aaj Ka Panchang 25 January 2026 : आज का पंचांग 25 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Panchang 25 January 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार आज माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। आज सूर्य रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी के साथ-साथ रवियोग और सर्वार्थसिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है।
|क्रम
|विवरण का नाम
|जानकारी
|1
|विक्रम संवत्
|2082
|2
|संवत्सर नाम
|सिद्धार्थ
|3
|शक संवत्
|1947
|4
|हिजरी सन्
|1447
|5
|मुस्लिम मास
|5 सावान
|6
|अयन
|उत्तरायण
|7
|ऋतु
|शिशिर ऋतु
|8
|मास
|माघ
|9
|पक्ष
|शुक्ल
आज दिन में चर का चौघड़िया 8.39 से 9.59 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9.59 से 12.39 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 1.59 से 3.19 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 11.11 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।
दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय -यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।
(मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
नक्षत्र – रेवती नक्षत्र दिन 1.36 तक रहेगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा ।
योग – सिद्ध योग दिन 11.46 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग रहेगा ।
करण – गर करण दिन 11.55 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
रवियोग दिन 1-36 तक, सर्वार्थसिद्धि योग दिन 1-36 से सूयोंदय तक,
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 11-11 से प्रारम्भ, सूर्य रथ सप्तमी, आरोग्य व अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, मन्वादि, गंगा में अरुणोदय स्नान, देवनारायण व नवल मात्रंग जयती, पंचक दिन 1-36 तक, पशु मेला 4 दिन का प्रारंभ रामदेव जी (नागौर) में, गंडमूल संपूर्ण दिनरात,
चन्द्रमा – आज दिन 1.36 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – राहु का शतभिषा नक्षत्र चरण 3 में व केतु का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र चरण 1 में प्रवेश दिन 10-16 पर,
|तिथि
|वार
|प्रमुख व्रत / पर्व / योग / विशेष घटनाएँ
|26.01.2026
|सोमवार
|भद्रा दिन 10:14 तक, भीष्माष्टमी, दूर्गाष्टमी, भारतीय गणतंत्र दिवस, गंडमूल दिन 12:23 तक, महापात योग दिन 12:05 से सायं 5:05 तक
|27.01.2026
|मंगलवार
|गुप्त नवरात्र समाप्त, महानंदा नवमी, श्री हरि जयंती, सर्वार्थसिद्धि व रवियोग दिन 11:09 से प्रारम्भ
|28.01.2026
|बुधवार
|भद्रा रात्रि 3:16 से, मंगल का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 12:39 पर, गुप्त नवरात्रोत्थापन, गुप्त नवरात्र व्रत पारणा, मुनि अजितनाथ जयंती, रोहिणी व्रत (जैन), लाला लाजपतराय जयंती, सर्वार्थसिद्धि व रवियोग संपूर्ण दिन-रात्रि, कुमारयोग दिन 9:27 से सूर्योदय तक
|29.01.2026
|गुरुवार
|भद्रा दिन 1:56 तक, जया एकादशी व्रत, भीष्म द्वादशी, मेला वेणेश्वर धाम प्रारंभ (10 दिन) डूंगरपुर (राज.), मरु महोत्सव प्रारंभ (4 दिन) जैसलमेर (राज.), भैमी एकादशी (बंगाल), रवियोग प्रातः 7:32 तक
|30.01.2026
|शुक्रवार
|बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 3:24 पर, गुरु वक्री पुनर्वसु नक्षत्र चरण-1 में 11:55 पर, प्रदोष व्रत, वैधृति पुण्यं, कल्पादि, महात्मा गांधी निधन दिवस (शहीद दिवस), दिन 11 बजे 2 मिनट का मौन, कुष्ठ निवारण दिवस, मेला मस्तुआणां प्रारंभ (पंजाब), सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 3:27 से सूर्योदय तक, रवियोग रात्रि 3:27 से
|31.01.2026
|शनिवार
|भद्रा अंतरात्रि 5:53 से, शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश सायं 5:37 पर, शुक्र उदय (दर्शन) पश्चिम में रात्रि 3:15 पर, विश्वकर्मा जयंती, स्वामी रामचरण जयंती, मुनि धर्मनाथ जयंती, गुरु हरिराय जयंती, गुरु गोरखनाथ जयंती, चतुर्दशी तिथि क्षय, ललिता जयंती, जिनेन्द्र रथ यात्रा (जैन), रवियोग रात्रि 1:34 तक
|01.02.2026
|रविवार
|भद्रा दिन 4:46 तक, माघी पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा व्रत, माघ स्नान समाप्त, होलिका रोपण, गुरु रविदास जयंती, मुख्य मेला वेणेश्वर डूंगरपुर (राज.), मरु महोत्सव जैसलमेर व मेला मस्तुआणां (पंजाब) समाप्त, अग्नि उत्सव (उड़ीसा), रविपुष्य योग, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 11:58 से, सर्वार्थसिद्धि, रविपुष्य व राजयोग सूर्योदय से रात्रि 11:58 तक
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज दिन 1.36 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी तदुपरान्त मेष राशि होगी ।
आज दिन 1.36 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रेवती नक्षत्र होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर चा, ची, चू, चे, चो, ला पर रखे जा सकते हैं।
मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल होते हैं। अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है. समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, गंभीर एवं सौम्य प्रकृति, परोपकारी कार्य करने में तत्पर सत्यप्रिय, धार्मिक, धर्म-कर्म एवं आध्यात्म, साहित्य एवं गूढ़विधायो की ओर विशेष अभिरुचि रखने वाले होते हैं।
मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं।
रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक धर्मपरायण, आस्तिक, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, सम्मानित और गर्वीले होते हैं। ये जातक संदेशवाहक, रेडियो. टेपरिकार्ड का रख-रखाव व व्यापार, प्रकाशन, सम्पादन, धार्मिक व कानूनी साहित्य, विज्ञापन, शिक्षण, न्यायाधीश, राजनयिक, राजदूत, लेखाकार, ऑडीटर, ज्योतिषी, गणितज्ञ, दलाल, बैंक कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, टकसाल, वकील, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञा हो सकते है।
अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक सामान्यतः सुन्दर ,चतुर, सौभाग्यशाली एवं स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं. वह पारंपरिक रूढ़ीवादी विचारधारा से विपरीत अपनी आधुनिक सोच वाले होते हैं । ये कुशल सलाहकार होते हैं । ये जातक पुलिस, सेना, उद्योग, न्यायालय, जेल, रेलवे में नौकंरी, मशीनरी, लौह इस्पात, तांबा व्यवसाय, अध्यापन, लेखन, योग प्रशिक्षण, शल्य चिकित्सक, घुड़सवार या घोड़ों से सम्बन्धित व्यवसाय में अच्छी उन्नति करते हैं।
