Weekly Horoscope: करियर में तरक्की और प्रेम में मधुरता, जानें 25 से 31 जनवरी तक कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

Weekly Horoscope 25 January To 31 January 2026: जनवरी 2026 का अंतिम सप्ताह ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस सप्ताह मंगल, गुरु, बुध और शुक्र की नक्षत्रीय स्थिति जहां कुछ राशियों के लिए उन्नति, सफलता और प्रेम में मधुरता लेकर आएगी, वहीं कुछ जातकों को संयम और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास के अनुसार यह सप्ताह रुके हुए कार्यों को दोबारा गति देने, करियर में नए अवसर पाने और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है। साप्ताहिक राशिफल (25 से 31 जनवरी 2026)