Feng Shui Tips : ऑफिस टेबल पर रखें ये चीजें, मिलेगी अपार सफलता

Feng Shui Tips For Office Table: हिंदू धर्म में जैसे वास्तु शास्त्र का महत्व है, वैसे ही चीन में फेंगशुई शास्त्र की बहुत मान्यता हैं। वास्तु के अनुसार ही फेंगशुई शास्त्र में काम करता है। फेंगशुई शास्त्र में बहुत सारे उपाय और नियमों के बारे में बताया गया है। यदि हम अपने घर या ऑफिस में फेंगशुई के अनुसार चीजें रखते हैं तो हमें दिन दौगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिल सकती है। इस शास्त्र में ये बताया गया है कि ऑफिस की टेबल पर किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखना अशुभ होता है। फेंगशुई शास्त्र में कार्यस्थल पर कुछ खास चीजों को रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानें इन चीजों के बारे में