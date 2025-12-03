Money Line in Palmistry : इन गलतियों के कारण कभी नहीं टिकता है पैसा, ज्योतिष और हस्त शास्त्र से समझिए समाधान

Paisa Tikane ke Upay : यदि आप अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी महसूस करते हैं, तो आपको सावधान होने की जरुरत है। ज्योतिष में इसकी कई वजह बताई गई हैं। यदि उन गलतियों को दूर कर लिया जाए तो फिजूलखर्ची की आदत से बचा जा सकता है। जब लाख कोशिशों के बाद भी व्यक्ति बचत नहीं कर पाता, तो कई बार उसे उधार तक लेना पड़ जाता है। ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इसकी मुख्य वजह आपकी हथेली में बनी भाग्य रेखा या धन रेखा भी हो सकती है। हथेली की यह रेखा कमाई, आर्थिक स्थिति और स्थायीत्व की प्रतीक होती है। यदि यह रेखा साफ, गहरी और सीधी होती है तो आय भी अच्छी होती है और धन टिकता भी है। यदि ये रेखा टूटी-फूटी, टेढ़ी या बराबर नहीं है, तो पैसे रुकने में परेशानी आती है। इसे दरिद्र योग माना जाता है।