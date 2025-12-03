Patrika LogoSwitch to English

वास्तु टिप्स

Money Line in Palmistry : इन गलतियों के कारण कभी नहीं टिकता है पैसा, ज्योतिष और हस्त शास्त्र से समझिए समाधान

Money Line in Palmistry : क्या आपके पास भी लाख मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता है...और आप इसका कारण जानना चाहते हैं। पैसों का न टिकना यूं ही नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में इसकी वजह और समाधान मिलते हैं। इस लेख को पढ़कर आप भी अपनी अधिक खर्च करने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Dec 03, 2025

Money Line in Palmistry

Money Line in Palmistry : लाख कोशिशों के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता? ज्योतिष में छिपा है समाधान (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Paisa Tikane ke Upay : यदि आप अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी महसूस करते हैं, तो आपको सावधान होने की जरुरत है। ज्योतिष में इसकी कई वजह बताई गई हैं। यदि उन गलतियों को दूर कर लिया जाए तो फिजूलखर्ची की आदत से बचा जा सकता है। जब लाख कोशिशों के बाद भी व्यक्ति बचत नहीं कर पाता, तो कई बार उसे उधार तक लेना पड़ जाता है। ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इसकी मुख्य वजह आपकी हथेली में बनी भाग्य रेखा या धन रेखा भी हो सकती है। हथेली की यह रेखा कमाई, आर्थिक स्थिति और स्थायीत्व की प्रतीक होती है। यदि यह रेखा साफ, गहरी और सीधी होती है तो आय भी अच्छी होती है और धन टिकता भी है। यदि ये रेखा टूटी-फूटी, टेढ़ी या बराबर नहीं है, तो पैसे रुकने में परेशानी आती है। इसे दरिद्र योग माना जाता है।

धन रेखा कहां होती है?

अनामिका (रिंग फिंगर) के नीचे के स्थान को सूर्य पर्वत कहते हैं। वहीं से नीचे की ओर जाकर, हृदय रेखा व मस्तिष्क रेखा को पार करने वाली जो रेखा होती है, उसे धन रेखा (मनी लाइन) कहा जाता है। यही रेखा धन, पद, यश और निवेश से संबंधित हालात के लिए जिम्मेदार होती है।

धन हानि बताने वाली रेखा

अगर यह रेखा अधिक पतली, टेढ़ी या बीच में से टूटी है तो माना जाता है कि व्यक्ति पैसा कमाता तो है पर उसके पास धन टिकता नहीं है। ऐसे में सावधान बरतनी जरूरी हो जाती है। यदि किसी की हथेली में ये रेखा है, तो उसे हड़बड़ी में निवेश करने और उधारी से बचना चाहिए।

जब कोई दूसरी रेखा धन रेखा को काटे

यदि हथेली में दूसरी रेखा धन रेखा को बीच में काटती है, तो यह सावधानी का सूचक है। जिस आयु में ये रेखा कटती है, उस वक्त आर्थिक हानी या खर्च बढ़ सकता है। ऐसे टाइम में नए निवेश या प्लान, पार्टनरशिप और उधार देने से बचें।

कई रेखाओं की अशुभ स्थिति में

हथेली में सूर्य रेखा कटी, धन रेखा टूटी और साथ ही शनि रेखा दो हिस्सों में बंटी हुई हो, तो इस स्थिति में आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस योग में कुछ परिस्थियों में पैतृक संपत्ति या इकट्ठा किए धन का नुकसान भी हो सकता है।

उपाय और समाधान

यदि आपकी या आपके किसी परिचित की हथेली में ऐसी रेखाएं दिखती हैं, तो बिल्कुल भी चिंता न करें। ऐसे में आप शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्ज्वलित करें। गणेश जी और कुबेर देव की भक्ति और पूजा करें। हर शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करने की कोशिश करें, जैसे चावल या दूध। सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि पैसा बहुत समझ और सूझबूझ से खर्च करें और लालच से दूर रहें।

अस्वीकरण ( डिस्क्लेमर ): इस आलेख में दी गई जानकारियों को लेकर हम ये पुष्टि नहीं करते कि से पूरी तरह सही और सटीक है। विस्तृत और ज्यादा जानकारी के लिए ज्योतिष और हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं।



Published on:

03 Dec 2025 02:35 pm

