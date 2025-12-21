Astrology Tips: रुमाल का रंग बदलते ही बदल सकता है भाग्य, जानिए आपकी राशि के लिए कौन-सा रंग है शुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रंगों का हमारे जीवन और ग्रहों से सीधा संबंध होता है। रत्न, फूल, वस्त्र और यहां तक कि छोटे-छोटे उपाय भी रंगों पर आधारित होते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार सही रंग का रुमाल नियमित रूप से अपने साथ रखे, तो उसका सकारात्मक प्रभाव भाग्य पर पड़ता है।